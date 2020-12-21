Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал мнение, что сырой климат Северной столицы является значимым фактором быстрого распространения COVID-19 и пневмонии.

"Коэффициент (распространения COVID-19. - Прим. NEWSru.com) у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония. В конце ноября - начале декабря в Петербурге традиционно наступает время заболевания сезонными простудами и ОРВИ", - сказал Беглов в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), говоря о причинах высокой заболеваемости коронавирусом.

Он напомнил, что до конца года в городе планируется развернуть около 2 тысяч специализированных коек в коронавирусных стационарах. В целом, по его словам, в городе свободны около 3,5-4% коек. "До Нового года мест для госпитализации больных коронавирусом городу хватит", - заверил чиновник.

В Петербурге с начала пандемии COVID-19 заболели 204,5 тысячи человек, скончались от вируса почти 7 тысяч. По показателю летальности и заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня город находится на первом месте в России, передает "Интерфакс".

В связи с распространением коронавируса в театрах, концертных залах и кинотеатрах Санкт-Петербурга число зрителей ограничили 25% от количества мест в залах. Также ограничения по времени работы ввели для кафе, ресторанов и других заведений общественного питания. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они будут принимать посетителей лишь до 19:00, а в период с 30 декабря по 3 января полностью закроются. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев говорил, что в городе не планируется введение новых ограничительных мер по COVID-19. По его словам, в Петербурге наблюдается стабилизация ситуации, несмотря на непростую обстановку.

Между тем руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова в эфире телеканала "78" сообщила, что сейчас наблюдается напряженная ситуация с коронавирусом в городе. "У нас она обусловлена в первую очередь большой нагрузкой на систему здравоохранения", - уточнила она.

Башкетова заявила, что жителям Петербурга не стоит выезжать из города, а гостям лучше не приезжать туда из-за ситуации с коронавирусом. "Почему были введены ограничительные мероприятия? Чтобы сюда не приезжали. У нас нет выбора", - объяснила она. Слова чиновницы приводит РБК.

Наталия Башкетова напомнила, что власти города ранее не вводили никакие ограничения на въезд и выезд, однако в отношении жителей Санкт-Петербурга другие регионы вводили ограничения во время первой волны COVID-19. "В некоторых субъектах были жесткие ограничения и карантин 14 дней по прибытии в субъект. У нас такого в Петербурге не вводилось. Как будет развиваться (ситуация. - Прим. NEWSru.com) дальше, я пока сказать не могу", - заключила она.