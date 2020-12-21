Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил членов ОНК инициировать вопрос о вакцинации всех, кто находится в СИЗО. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на наблюдателя Марину Литвинович.

"Являясь по профессии врачом, Фургал очень обеспокоен ростом заболеваемости COVID в СИЗО", - пояснила она. Экс-губернатор считает, что "в условиях скученности все люди неизбежно заболеют".

Поскольку сам Фургал находится в зоне риска (у него есть хроническое заболевание), он хочет поскорее сделать прививку от коронавируса, так как в "Лефортово" нет ни КТ, никакой иной специальной помощи, и поэтому риск велик. Попросил нас как членов ОНК инициировать вопрос о необходимости привить от COVID всех находящихся в СИЗО", - добавила Марина Литвинович.

Она отметила, что, по словам экс-губернатора, "половина СИЗО уже переболела".

Также Литвинович рассказала "МБХ медиа", что Фургалу неделю не оказывали необходимую медицинскую помощь. Он сам назвал это давлением следствия.

"Оказали медпомощь, но на это понадобилась неделя, что, конечно, недопустимо абсолютно и нарушает все законы. Он это считает, безусловно, давлением на него, которое оказывается со стороны следствия. И до сих пор нет анализа его обследования, которое было сделано две или три недели назад, ему сделали КТ, но оно должно быть проинтерпретировано врачами, до сих пор этой интерпретации нет", - сказала Литвинович.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян сказал Znak.com, что разговаривал с подзащитным на прошлой неделе, однако тот не высказывал никаких жалоб. "Ни про прививки, ни про здоровье не говорил. Но я вскоре пойду к нему, обязательно спрошу", - обещал адвокат.

Ранее Фургал жаловался, что ему не позволяют отправлять или получать письма.

По версии следствия, Сергей Фургал организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Его арестовали 9 июля 2020 года. После этого в Хабаровском крае начались масштабные стихийные митинги и шествия. Люди недовольны арестом бывшего главы региона и назначением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Сам Сергей Фургал ранее заявлял, что его уголовное дело "политическое". Кроме того, экс-губернатор сообщал, что следователи оказывают на него давление. "Старший следователь дал мне понять, что если не признаю вину, к уголовной ответственности будут привлечены моя бывшая супруга и старшая дочь", - говорил Фургал. При этом он отмечал, что каждому российскому губернатору было бы полезно посидеть в СИЗО.