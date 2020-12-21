Владимир Путин возглавил Госсовет РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, сам Владимир Путин является председателем Госсовета.

В новый состав Госсовета вошли главы всех регионов РФ, председатель правительства Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех думских партий, главы Совета Федерации и Государственной думы, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, а также глава крымской Евпатории Роман Тихончук.

Путин также утвердил состав президиума Госсовета, включив в него руководителей 27 регионов страны и своего помощника Игоря Левитина, передает "Интерфакс". Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета включены в алфавитном порядке губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Калининградской (Антон Алиханов), Кировской (Игорь Васильев), Московской (Андрей Воробьев), Ивановской (Станислав Воскресенский), Тульской (Алексей Дюмин), Иркутской (Игорь Кобзев), Приморского края (Олег Кожемяко), помощник президента и секретарь Госсовета Игорь Левитин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководитель Ярославской области Дмитрий Миронов, Тюменской области (Александр Моор), Новгородской области (Андрей Никитин), Нижегородской области (Глеб Никитин), Магаданской области (Сергей Носов), Оренбургской области (Денис Паслер), губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт, Челябинской области (Алексей Текслер), глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области (Андрей Травников), глава Коми Владимир Уйба, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Архангельской (Александр Цыбульский) и руководитель Бурятии Алексей Цыденов.

Еще одним указом глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета. В частности, документ предусматривает создание комиссий Госсовета по направлениям: государственное и муниципальное управление; здравоохранение; инвестиции; коммуникации, связь, цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; молодежная политика; наука; образование; промышленность; сельское хозяйство; социальная политика; строительство, ЖКХ, городская среда; транспорт; туризм, физкультура и спорт; экология и природные ресурсы, экономика и финансы; энергетика.

Также президент утвердил полномочия секретаря Госсовета и его рабочих органов.

Напомним, Госсовет как орган государственной власти был добавлен в текст Конституции в этом году по итогам масштабной работы по написанию поправок к Основному закону, главная из которых "обнулила" президентские сроки Владимира Путина.

Формально Госсовет существует с 2000 года - он был создан специальным указом президента и "является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти". Однако на протяжении 20 лет в Конституции этот орган не упоминался и его функции не конкретизировались.

В основном члены Госсовета обсуждали бюджет и кадровую политику. Часто заседания проводились совместно с Советом безопасности.

В 2020 году Путин в рамках работы по написанию поправок в Конституцию предложил дописать в нее пункт о том, что Госсовет создается "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики" России. Эта формулировка дословно повторяет главные функции президента, закрепленные в ст. 80 Основного закона.

Включение в Основной закон Госсовета фактически нарушает действующие основы конституционного строя России, закрепленные в статье 11. "Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации. Этот перечень закрытый и не предусматривает никаких других видов государственных органов, - напоминала юрист Елена Лукьянова. - То есть речь идет о перемещении центра тяжести власти от институтов президента и парламента в другое место, где не существует конституционных лимитов".

Формирование еще одного конституционного органа и наделение его полномочиями, которые Конституция не ограничивает, нарушает принцип разделения властей. "Из органа, призванного декларативно обеспечивать взаимодействие с регионами и особое представительство губернаторов в системе исполнительной власти, Госсовет теперь превращается в еще один президентский орган, в который, вероятно, войдут, помимо президента и премьера, руководители палат Федерального собрания и ключевые силовики, образуя своего рода старшее правительство", - полагала Елена Лукьянова.