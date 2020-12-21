Пресс-служба Президента России Дерипаска предложил приравнять к изменникам Родины тех, кто "провоцирует" санкции против России

Пресс-служба Президента России

Миллиардер Олег Дерипаска призвал квалифицировать как измену Родине "с соответствующими уголовными последствиями" действия граждан, которые "прямо или косвенно провоцируют" зарубежные санкции.

"Если задуматься повнимательней, то санкции - это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения", - написал бизнесмен в своем Telegram.

Как отмечают "Ведомости", пост Дерипаски появился после публикации агентства Bloomberg о том, что бизнесмен продолжает влиять на руководство "Русала" и En+, хотя делать этого не имеет права в соответствии с соглашением 2018 года. Тогда Дерипаска сократил свою долю на предприятиях ниже 44,95% и перестал управлять ими через совет директоров. При этом сам бизнесмен остается под санкциями.

После выхода материала Bloomberg акции "Русала" на "Мосбирже" подешевели на 9%. Цена закрытия на торгах 16 декабря составила 39,98 руб. за бумагу, а на следующий день - 37,5 руб. 21 деабря на открытии торгов акция "Русала" стоила 36,45 руб. В "Русале" и En+ факт влияния Дерипаски на руководство компаний опровергли, заявив, что делом занимаются юристы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил согласие относительно санкций как средства войны, уточнив, что они представляют собой рестрикции, легитимизированные с точки зрения международного права и принимающиеся по решению Совета безопасности ООН, сообщает РИА "Новости".

"То есть в этом контексте те рестрикции, которые вводят те же американцы, их вряд ли можно назвать санкциями. Это если, так сказать, придираться к букве закона", - добавил он, отметив, что об инициативе Дерипаски "услышат и депутаты, и президент", однако о конкретной позиции на этот счет пока говорить нельзя.