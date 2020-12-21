Алексей Навальный рассказал, что один из его отравителей прямо признался в этом в ходе пранк-разговора

Алексей Навальный опубликовал на своем сайте очередной пост, посвященный недавнему расследованию его отравления, в котором прокомментировал официальную реакцию Владимира Путина на недавней пресс-конференции.
"Подумав несколько дней, Кремль и Путин ответили нам. Первое: за всем стоит ЦРУ. Второе: да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье: если бы хотели убить, убили. А раз остался жив, то не убивали", - пишет Навальный.
Он также сообщил, что в день публикации расследования связался с людьми, которые предположительно следили за ним: у Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которым они звонили сами. Использовав программу для скрытия номера, Навальный дозвонился до одного из участников покушения Константина Кудрявцева под видом помощника бывшего директора ФСБ Николая Патрушева и попросил уточнить причины провала "операции с Навальным" в Томске, а также оценить работу коллег по группе.
Кудрявцев оценил работу коллег как "хорошую", однако заявил, что ситуация с Навальным "сложилась не в нашу пользу". "Если бы чуть дольше летел, например, а не посадили его там резко как-то <...> возможно, это все пошло не так", - пояснил он. По его словам, дозу вещества рассчитывали "с запасом", а на бутылке, где обнаружили следы отравляющего вещества, "ничего не было".
По версии Навального и расследователей, 25 августа Кудрявцев отправился в Омск, чтобы забрать одежду оппозиционера. "Я их крайний раз видел в Омске в самом. Оставили там. Мы там ездили, работали", - пояснил сам Кудрявцев, заявив, что не знает, куда в конце концов пропали вещи оппозиционера. По его словам, коробку с вещами привезли омские представители транспортной полиции. "Мы с коробкой поработали, соответственно. И вернули все ребятам, ну, местным", - заявил Кудрявцев.
По его словам, с одеждой блогера "работали" даже дважды - "замывали, обрабатывали растворами, чтобы не было следов". Обработка же коробки с вещами проводилась уже во второй раз, причем вторая обработка проводилась через неделю или две после покушения. "Крайний раз, когда отдавали, все чистенько. Поэтому несколько раз поехали", - пояснил Кудрявцев, отвергнув возможность того, что кто-то срезал в больнице часть одежды для анализа и возможность нахождения следов отравляющего вещества на теле: "Мне кажется, что он просто впитывается быстро. Не оставляет следов".
Еще одним фактором, который сработал не в пользу предполагаемых отравителей, помимо оперативной посадки самолета, Кудрявцев назвал оперативную работу медиков. "Дальше, соответственно, то, что увезли его в больницу эту. Там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия в зависимости, там, от симптоматики и всего вот этого. Наверное, так вот, как-то. Это мне так кажется, что это сыграло роль", - заявил химик. Он также заявил, что не владеет информацией о том, что однажды члены группы летали с Навальным на одном рейсе, поскольку "обычно" для членов группы бронируются разные рейсы.
Он также уточнил, что максимальная концентрация отравляющего вещества должна была оставаться в паховой области трусов блогера. "Сказали работать по трусам, по внутренней части", - заявил Кудрявцев, уточнив, что "обработчики" замывали и соответствующую область брюк, и после обработки пятен не было видно ни на трусах, ни на брюках оппозиционера.
В понедельник Любовь Соболь приехала к дому предполагаемого отравителя Навального Кудрявцева. В ответ, по ее словам, он вызвал полицию. "Сейчас я сижу в машине каршеринга рядом с их подъездом, и полицейские ломятся к нам в окно", - сообщила Соболь.
У Квартиры Кудрявцева https://t.co/P79be3T6Qw— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 21, 2020