Алексей Навальный рассказал, что один из его отравителей прямо признался в этом в ходе пранк-разговора

Алексей Навальный / YouTube На прошлой неделе Навальный сообщил, что операция по отравлению была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ

Алексей Навальный / YouTube

Алексей Навальный опубликовал на своем сайте очередной пост, посвященный недавнему расследованию его отравления, в котором прокомментировал официальную реакцию Владимира Путина на недавней пресс-конференции.

"Подумав несколько дней, Кремль и Путин ответили нам. Первое: за всем стоит ЦРУ. Второе: да, сотрудники ФСБ были, но они просто следили за мной. Третье: если бы хотели убить, убили. А раз остался жив, то не убивали", - пишет Навальный.

Он также сообщил, что в день публикации расследования связался с людьми, которые предположительно следили за ним: у Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которым они звонили сами. Использовав программу для скрытия номера, Навальный дозвонился до одного из участников покушения Константина Кудрявцева под видом помощника бывшего директора ФСБ Николая Патрушева и попросил уточнить причины провала "операции с Навальным" в Томске, а также оценить работу коллег по группе.

Кудрявцев оценил работу коллег как "хорошую", однако заявил, что ситуация с Навальным "сложилась не в нашу пользу". "Если бы чуть дольше летел, например, а не посадили его там резко как-то <...> возможно, это все пошло не так", - пояснил он. По его словам, дозу вещества рассчитывали "с запасом", а на бутылке, где обнаружили следы отравляющего вещества, "ничего не было".

По версии Навального и расследователей, 25 августа Кудрявцев отправился в Омск, чтобы забрать одежду оппозиционера. "Я их крайний раз видел в Омске в самом. Оставили там. Мы там ездили, работали", - пояснил сам Кудрявцев, заявив, что не знает, куда в конце концов пропали вещи оппозиционера. По его словам, коробку с вещами привезли омские представители транспортной полиции. "Мы с коробкой поработали, соответственно. И вернули все ребятам, ну, местным", - заявил Кудрявцев.

По его словам, с одеждой блогера "работали" даже дважды - "замывали, обрабатывали растворами, чтобы не было следов". Обработка же коробки с вещами проводилась уже во второй раз, причем вторая обработка проводилась через неделю или две после покушения. "Крайний раз, когда отдавали, все чистенько. Поэтому несколько раз поехали", - пояснил Кудрявцев, отвергнув возможность того, что кто-то срезал в больнице часть одежды для анализа и возможность нахождения следов отравляющего вещества на теле: "Мне кажется, что он просто впитывается быстро. Не оставляет следов".

Еще одним фактором, который сработал не в пользу предполагаемых отравителей, помимо оперативной посадки самолета, Кудрявцев назвал оперативную работу медиков. "Дальше, соответственно, то, что увезли его в больницу эту. Там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия в зависимости, там, от симптоматики и всего вот этого. Наверное, так вот, как-то. Это мне так кажется, что это сыграло роль", - заявил химик. Он также заявил, что не владеет информацией о том, что однажды члены группы летали с Навальным на одном рейсе, поскольку "обычно" для членов группы бронируются разные рейсы.

Он также уточнил, что максимальная концентрация отравляющего вещества должна была оставаться в паховой области трусов блогера. "Сказали работать по трусам, по внутренней части", - заявил Кудрявцев, уточнив, что "обработчики" замывали и соответствующую область брюк, и после обработки пятен не было видно ни на трусах, ни на брюках оппозиционера.

В понедельник Любовь Соболь приехала к дому предполагаемого отравителя Навального Кудрявцева. В ответ, по ее словам, он вызвал полицию. "Сейчас я сижу в машине каршеринга рядом с их подъездом, и полицейские ломятся к нам в окно", - сообщила Соболь.