"Коммерсант": топ-менеджеры структуры "Ростеха" фиктивно устроили на работу своих мужей

Moscow-Live / Шуклина Ольга "Коммерсант" сообщил подробности уголовного дела, по которому проходит экс-директор департамента "Ростеха" по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина

Ростех

"Коммерсант" сообщил подробности уголовного дела, по которому проходит экс-директор департамента "Ростеха" по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина. Как выяснилось, в рамках расследования помещены под домашний арест заместители гендиректора оборонного научно-производственного концерна "Техмаш" Людмила Животовская и Екатерина Тютюникова.

Им инкриминируется фальшивое трудоустройство собственных мужей в московский офис Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), который производит головные части ракет для ракетных комплексов "Искандер" и реактивные снаряды для систем "Смерч" и "Ураган". Следствие считает, что "мертвые души" обошлись бюджету в десятки миллионов рублей.

Заместителей гендиректора НПК "Техмаш" Людмилу Животовскую и Екатерину Тютюникову задержали в самом начале расследования аферы на предприятиях, подконтрольных "Ростеху". Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одним из эпизодов расследования к этому времени являлось фиктивное трудоустройство мужей фигуранток в московское подразделение структуры "Ростеха". Суд отправил обеих женщин под домашний арест.

Как говорится в материалах дела, Алла Лалетина, используя свое служебное положение, в 2018 году вступила в сговор с заместителем гендиректора "Техмаша" Людмилой Животовской с целью хищения средств завода, позже в преступную группу были вовлечены Екатерина Тютюникова и ряд неустановленных лиц.

С 3 мая 2018 года по 1 марта 2019 года в московский офис НЗИВ были фиктивно трудоустроены 14 человек. Их зарплата обналичивалась и использовалась участниками группы на личные нужды. Следствие уверено, что организатором аферы была именно экс-директор департамента "Ростеха", а остальные участники преступной группы оставались исполнителями, взявшими на себя поиск подставных лиц, изготовление соответствующих фиктивных документов, заполнение табелей учета рабочего времени и другие мошеннические действия.

Сумма похищенных бюджета средств окончательно не установлена: пока в материалах дела фигурирует формулировка "более 5 млн рублей", однако, по данным источников в правоохранительных органах, уже сейчас можно говорить как минимум о 80 млн рублей.

К моменту своего задержания Людмила Животовская совмещала пост в "Техмаше" с должностью директора по правовому и корпоративному управлению еще одного оборонного предприятия - НПО "Сплав" имени Ганичева. А Екатерина Тютюникова за пару недель до избрания ей меры пресечения восстановилась в должности заместителя гендиректора по кадрам "Техмаша". Черемушкинский суд, куда обратилась женщина, признал ее увольнение за единичный прогул незаконным и потребовал от предприятия выплатить топ-менеджеру зарплату, превышающую 7 млн рублей, а также возместить расходы на адвоката и компенсировать моральный вред.

Увольнение было связано с отсутствием Тютюниковой на переговорах во время командировки в Индию. Заместитель гендиректора, приехавшая в составе российской делегации, вместо участия в мероприятии в Калькутте улетела в Гоа, но суд не увидел в этом нарушения трудовой дисциплины, установив, что поездка была оплачена заранее и претензий не вызывала.

Тютюникова сотрудничает со следствием и дала признательные показания. Именно они и стали основным аргументом для задержания и помещения под домашний арест Аллы Лалетиной. С 5 августа ее начали вызывать на допросы, а затем, решив, что женщина использует больничный для уклонения от общения с полицией, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения. В самом "Ростехе" отказались от комментариев, лишь заявив, что "следят за ситуацией".