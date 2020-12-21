Любовь Соболь задержали у дома сотрудника ФСБ Кудрявцева

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали возле дома предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева. Он, как утверждает Алексей Навальный, был одним из участников операции по его отравлению.

Об этом пишет Znak.com, со ссылкой на пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш в своем Twitter.

Как пояснил полицейский, Соболь задержали по заявлению жильца квартиры 38 в московском районе Новокосино. По утверждению Соболь там проживает сам Кудрявцев. По словам полицейского, жилец пожаловался на то, что Соболь пыталась проникнуть к нему в квартиру.

Возле дома дежурят несколько десятков силовиков. Полицейские перегородили выезд из двора автомобилю, на котором приехала сотрудница ФБК. По ее словам, полицейские прибыли через 10 минут после публикации разговора Навального и Кудрявцева, потом их становилось "все больше и больше".

Перед задержание Любовь Соболь начала вести трансляцию, рассказывая, что происходило во дворе дома. Она вместе с соратниками прибыла туда сегодня и сидела несколько часов в машине. Вместе с Соболь полицейские задержали сотрудника штаба Навального.

Штаб Навального сообщил, что вечером в понедельник у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты с требованием расследовать отравление, уголовное дело по факту которого в России так и не возбуждено.

Напомним, Алексей Навальный в понедельник сообщил, что один из сотрудников ФСБ Константин Кудрявцев в телефонном разговоре с ним признался в покушении на него. Как заявил Навальный, Кудрявцев думал, что говорит с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и рассказал подробности преступления.

Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный скорой помощью, а также уточнил, что яд был нанесен на трусы.

Прямая трансляция от дома Кудрявцева ч 2 https://t.co/8PsOEqPsS8— Соболь Любовь (@SobolLubov) December 21, 2020

У здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты.



Сотрудник ФСБ сам признался в отравлении Алексея Навального: https://t.co/FSL8YbI6Cv pic.twitter.com/aHtDAAsV9e— Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) December 21, 2020