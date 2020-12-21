Англо-шведская компания AstraZeneca, научный Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом

Пресс-служба Президента России При подписании меморандума в режиме видеосвязи присутствовал президент России Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

Англо-шведская компания AstraZeneca, научный Центр Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Трансляция мероприятия велась на телеканале "Россия 24". СООБЩАЕТ "Интерфакс". При подписании меморандума в режиме видеосвязи присутствовал президент России Владимир Путин.

"Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели - для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом", - сказал Владимир Путин, в режиме видеосвязи поздравив стороны с подписанием документов.

Президент также отметил деятельность главы AstraZeneca Паскаля Сорио. "Хочу, Паскаль, отметить вашу наступательную позицию для достижения весьма важных, уж не говорю для вашей фирмы, а практически, без всякого пафоса лишнего и преувеличения можно сказать, для всего человечества важной и очень благородной цели - защиты от пандемии. Пандемии, которая, по сути, весь мир охватила", - сказал он.

"Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавирусной инфекции. Участвуют также и РФПИ, при поддержке которого этот процесс осуществляется, и наша компания "Р-Фарм", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Песков отметил, что в данном случае речь идет о том, что "два топовых производителя вступают во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможности вакцины" от COVID-19.

После этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о старте совместных клинических испытаний комбинации российского "Спутника V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca и Оксфордским университетом.

11 декабря AstraZeneca объявила, что намерена провести клинические испытания комбинации своей вакцины со "Спутником V". В сообщении компании подчеркивалось, что будут проведены исследования по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и вакцины "Спутник V" (разработана российским центром имени Гамалеи).

Обе вакцины создали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишены способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.