Расследования лидера оппозиции Алексея Навального о якобы причастности сотрудников ФСБ к его отравлению являются провокацией, осуществить которую без поддержки западных спецслужб было невозможно, сообщили "Интерфакс" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Ранее в понедельник Алексей Навальный опубликовал очередную часть расследования о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению химоружием семейства "Новичок"

Алексей Навальный / YouTube

Расследования лидера оппозиции Алексея Навального о якобы причастности сотрудников ФСБ к его отравлению являются провокацией, осуществить которую без поддержки западных спецслужб было невозможно, сообщили "Интерфакс" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка", - заявили в Федеральной службе безопасности РФ.

Там добавили, что размещенное Навальным в интернете "так называемое "расследование" - это "спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Ранее в понедельник Алексей Навальный опубликовал очередную часть расследования о причастности сотрудников ФСБ к его отравлению химоружием семейства "Новичок". В публикации продемонстрирована запись разговора Навального, который выдал себя за высокопоставленного чиновника, с одним из предполагаемых отравителей, военным химиком Константином Кудрявцевым. Тот в беседе признался, что неоднократно летал в августе в Омск, чтобы уничтожить важнейшие улики - следы "Новичка" на трусах Алексея Навального, которые хранились в транспортной полиции, проводившей доследственную проверку.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал "компиляцией" расследование ряда СМИ о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального. "Это такая компиляция, помойка, где сбрасывают, сбрасывают и сбрасывают, в надежде на то, что это произведет какой-то впечатление на граждан, посеет недоверие к политическому руководству. Это одна из форм информационного противоборства", - заявил Путин.

Отвечая на вопрос журналиста насчет того, что в расследовании утверждается, что личности сотрудников ФСБ были установлены с помощью биллинга их телефонов, Путин отметил, что этим занимается американское Агентство национальной безопасности (АНБ). При этом президент не отрицал, что сотрудники ФСБ ведут слежку за Навальным. Однако при этом в Кремле никак не объяснили, почему в такой слежке, которая велась годами (с 2017 года, когда Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты), были задействованы военные химики и специалисты по ядам семейства "Новичок".