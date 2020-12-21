В России за сутки выявили 29 350 случаев COVID-19

В России отмечен новый максимум суточного прироста заболевших коронавирусом - 29 350 человек в 84 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 декабря (29 039). За сутки умерли 493 человек.

Всего в стране выявлено 2 877 727 случаев коронавируса и 51 351 умерших. В Москве подтверждено 7797 зараженных за сутки. "За прошедшую неделю по сравнению с предыдущей в столице наблюдается отрицательный прирост новых заболевших", - сообщается в Telegram-канале московского оперштаба. За сутки скончались 75 пациентов. В Петербурге выявили еще 3752 зараженных, 77 человек умерли.

Наименьший темп прироста заболевших за сутки демонстрируют Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тыва, Ханты-Мансийский АО, Марий Эл, Новосибирская и Кемеровская области. Из больниц за сутки выписали 19 705 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 295 362.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 7797

Санкт-Петербург - 3752

Московская область - 1523

Нижегородская область - 501

Свердловская область - 396

Псковская область - 394

Архангельская область - 394

Республика Карелия - 392

Ростовская область - 387

Воронежская область - 384

Вологодская область - 364

Республика Крым - 350

Хабаровский край - 341

Красноярский край - 331

Пермский край - 330

Челябинская область - 312

Самарская область - 305

Ульяновская область - 285

Республика Коми - 282

Мурманская область - 279

Иркутская область - 271

Волгоградская область - 268

Саратовская область - 262

Забайкальский край - 255

Омская область - 242

Кировская область - 240

Ставропольский край - 239

Приморский край - 237

Тверская область - 234

Ленинградская область - 226

Ханты-Мансийский автономный округ - 222

Алтайский край - 217

Республика Бурятия - 211

Новгородская область - 208

Тульская область - 208

Удмуртская Республика - 207

Республика Саха (Якутия) - 200

Калининградская область - 200

Брянская область - 197

Пензенская область - 190

Ярославская область - 189

Ямало-Ненецкий автономный округ - 188

Владимирская область - 185

Томская область - 184

Орловская область - 180

Астраханская область - 180

Краснодарский край - 180

Республика Хакасия - 178

Ивановская область - 178

Белгородская область - 178

Курская область - 177

Оренбургская область - 177

Калужская область - 170

Тюменская область - 169

Новосибирская область - 165

Липецкая область - 163

Республика Башкортостан - 158

Смоленская область - 153

Республика Дагестан - 152

Тамбовская область - 150

Кемеровская область - 150

Сахалинская область - 147

Чеченская Республика - 139

Амурская область - 137

Рязанская область - 137

Республика Чувашия - 127

Костромская область - 118

Курганская область - 104

Кабардино-Балкарская Республика - 100

Республика Татарстан - 100

Республика Калмыкия - 97

Республика Алтай - 96

Республика Адыгея - 94

Карачаево-Черкесская Республика - 92

Республика Мордовия - 89

Республика Северная Осетия-Алания - 88

Севастополь - 83

Республика Ингушетия - 81

Камчатский край - 80

Республика Тыва - 78

Республика Марий Эл - 53

Магаданская область - 43

Еврейская автономная область - 28

Ненецкий автономный округ - 2

