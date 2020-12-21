Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre, "Пражский центр гражданского общества") нежелательной на территории России
 
Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre, "Пражский центр гражданского общества") нежелательной на территории России
Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre, "Пражский центр гражданского общества") нежелательной на территории России, говорится в Telegram-канале ведомства. Такое решение принято "по результатам изучения поступивших материалов".

"Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Информация направлена в Минюст, который должен внести "Пражский гражданский центр" в реестр "нежелательных" организаций.

Prague Civil Society Centre станет 30-й неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории РФ. Согласно сайту центра, он работает с гражданским обществом из 12 стран Восточной Европы и Центральной Азии - "от НПО и авторитетных независимых СМИ до рядовых активистов, блогеров, влиятельных лиц, художников, дизайнеров, специалистов по маркетингу и предпринимателей в сфере социального бизнеса".

Организация предоставляет гранты для запуска и развития гражданских проектов, а также для создания новых платформ и расширения аудитории независимых СМИ. Кроме того, в центре действует программа обучения и обмена, которая "способствует развитию критического мышления среди будущих лидеров и предоставляет возможность для международного общения". "Пражский гражданский центр" получает финансирование от правительств Чехии, Швеции, США, а также от Еврокомиссии и Oak Foundation.

Год назад российский Минюст внес в список нежелательных чешскую организацию "Человек в беде", созданную в 1992 году группой военных корреспондентов для оказания помощи жителям зон военных конфликтов. В начале 2000-х годов гуманитарные группы из Чехии работали в Чечне и Ингушетии: доставляли еду и одежду в Грозный, ремонтировали школы и больницы, помогали с возвращением беженцев.