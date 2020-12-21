Moscow-Live / Акишин Вячеслав Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre, "Пражский центр гражданского общества") нежелательной на территории России

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Генпрокуратура РФ признала чешскую неправительственную организацию "Пражский гражданский центр" (Prague Civil Society Centre, "Пражский центр гражданского общества") нежелательной на территории России, говорится в Telegram-канале ведомства. Такое решение принято "по результатам изучения поступивших материалов".

"Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Информация направлена в Минюст, который должен внести "Пражский гражданский центр" в реестр "нежелательных" организаций.

Prague Civil Society Centre станет 30-й неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории РФ. Согласно сайту центра, он работает с гражданским обществом из 12 стран Восточной Европы и Центральной Азии - "от НПО и авторитетных независимых СМИ до рядовых активистов, блогеров, влиятельных лиц, художников, дизайнеров, специалистов по маркетингу и предпринимателей в сфере социального бизнеса".

Организация предоставляет гранты для запуска и развития гражданских проектов, а также для создания новых платформ и расширения аудитории независимых СМИ. Кроме того, в центре действует программа обучения и обмена, которая "способствует развитию критического мышления среди будущих лидеров и предоставляет возможность для международного общения". "Пражский гражданский центр" получает финансирование от правительств Чехии, Швеции, США, а также от Еврокомиссии и Oak Foundation.

Год назад российский Минюст внес в список нежелательных чешскую организацию "Человек в беде", созданную в 1992 году группой военных корреспондентов для оказания помощи жителям зон военных конфликтов. В начале 2000-х годов гуманитарные группы из Чехии работали в Чечне и Ингушетии: доставляли еду и одежду в Грозный, ремонтировали школы и больницы, помогали с возвращением беженцев.