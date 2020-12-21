Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса

АГН Москва / Александр Авилов 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19

lightsource / DepositPhotos

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией с 22 декабря на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря 2020 года и будут действовать в течение недели. Ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается оперативным штабом. По итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между Россией и Великобританией возобновили с 1 августа. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняют "Аэрофлот" и British Airways.

- Более 20 стран приостановили полеты в Великобританию из-за нового штамма коронавируса



14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение COVID-19. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции в субботу премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более летальным.

Общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев заражения в стране превышает 2,04 миллиона.

Ранее десятки стран уже прервали авиасообщение с Великобританией. Прием рейсов из Великобритании приостановлен в Австрии, Германии, Израиле, Ирландии, Италии, Кувейте, Швеции, Литве, Турции, Чехии, Хорватии, Колумбии, Канаде. Авиасообщение с Великобританией приостановлено в Болгарии, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Марокко, Финляндии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Аргентине.

Саудовская Аравия полностью прекратила авиасообщение со всеми странами, закрыла сухопутные границы и морские порты. Сальвадор запретил въезд в страну всем, кто летел через Великобританию или ЮАР или находился в одной из этих двух стран в течение последних 30 дней. Также авиасообщение приостановлено с Великобританией и другими странами в Израиле (Дания и ЮАР), Турции (Дания, Нидерланды, ЮАР), Швейцарии (ЮАР).

Некоторые страны пока не приняли решение о закрытии авиасообщения с Великобританией, однако ужесточили противоэпидемические меры. Греция ввела семидневный карантин для всех приезжающих из Великобритании. Правительство Испании усилит контроль на наличие ПЦР-тестов для прибывающих из этой страны.

Франция на 48 часов приостанавливает пропуск грузового транспорта из Великобритании. Пропуск транспорта из Франции в Британию будет разрешен, однако есть опасения, что водители грузовиков не будут пересекать границу, чтобы не застрять на территории Великобритании.