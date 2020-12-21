Минобороны РФ Северный флот с 1 января 2021 года получит статус военного округа

Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот с 1 января 2021 года окончательно приравнен к военному округу.

"Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа", - говорится в опубликованном указе президента, подписанном 21 декабря.

В документе сказано, что Северному флоту при осуществлении своей деятельности следует руководствоваться положением о военном округе ВС РФ.

Таким образом, впервые в истории России отдельный флот по статусу стал аналогичен военному округу. Как отмечали в Министерстве обороны, это позволит в том числе "усовершенствовать взаимодействие при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении", сообщает РИА "Новости".

В настоящее время в РФ четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный. Северный флот станет пятым.

Согласно новому военно-административному делению, Северный флот охватывает республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ, отмечает "Интерфакс".

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что в систему вооружений страны необходимо внедрять искусственный интеллект. Он подчеркнул, что техническая модернизация армии и флота требует использования новых форм и способов действий войск. В этой связи президент призвал развивать военную науку, перенимая опыт современных вооруженных конфликтов и локальных войн и вместе с тем ориентируясь на будущее.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, доля современного оружия в армии к концу 2024 года почти достигнет 76%. Общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу, пишут "Известия".