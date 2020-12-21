uatp12 / DepositPhotos Московских учителей под предлогом исследования "настойчиво просят" пройти опрос об участии в митингах

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Департамент образования Москвы разослал по городским школам анкету с вопросами о политической активности учителей и их отношении к акциям протеста, сообщает телеканал "Дождь", в распоряжении которого оказался опросник. Подлинность анкеты подтвердили учителя двух московских школ.

В анкете есть вопрос об участии преподавателей в митингах, "как оппозиционных, так и в поддержку действующей власти". У учителей также спрашивают, обсуждали ли они с учениками события в стране и мире и как оценивают их сами.

Один из вопросов звучит так: "Одни говорят, что политическая ситуация в стране должна быть изменена радикальными и революционными мерами. Другие считают, что преобразования должны быть постепенными. Третьи утверждают, что на данный момент изменения не нужны. Какой позиции придерживаетесь лично вы?"

Во вступительной части анкеты указано, что центр социологических исследований РАНХиГС проводит "исследование жизненных и образовательных траекторий". Руководители школ шлют анкету подчиненным и "настойчиво просят пройти опрос", говорят источники телеканала.

Опрос сходной структуры проводят среди старшеклассников и их родителей, сообщил руководитель лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Он уточнил, что сотрудники института не имеют отношения к анкете, но ее "обсуждали в профессиональных кругах", поскольку в академии есть "негласный мораторий на политические темы". По словам Рогозина, эта анкета - "одна из самых жарких новостей в профессиональном сообществе".

Ранее профсоюз "Университетская солидарность" опубликовал копию приказа, в котором РАНХиГС предлагалось предоставить прокуратуре информацию о студентах, участвующих в акциях протеста и мероприятиях, направленных на "формирование общественного мнения о необходимости смены власти в России". Также надзорное ведомство попросило сообщить о мероприятиях, цель которых - "идеологическая обработка молодежи и создание в данной среде проамериканских групп влияния", и о проектах, которые создают угрозу основам конституционного строя РФ.

Позже выяснилось, что в отношении прокурора Константина Простакова из Никулинской межрайонной прокуратуры Москвы, который решил проверить РАНХиГС, начата служебная проверка. Проверка, которую он инициировал, была направлена, среди прочего, на выявление неблагонадежных студентов и "антироссийских" программ в вузе. Прокуратура Москвы объяснила требование Никулинской межрайонной прокуратуры к РАНХиГС личной инициативой Простакова.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники мэрии Набережных Челнов заставляют учителей в школах мониторить социальные сети учеников, проверяя, не подписаны ли те на "деструктивные" группы. При этом в число "деструктивных" попали сообщества "ФБК" и "Команда Навального": в письме содержится просьба указать "планируемые профилактические меры воздействия" на школьников, которые окажутся участниками указанных групп.

По мнению "Альянса учителей", речь идет о попытке ввести цензуру и наказать школьников за инакомыслие и критическое отношение к власти, а также ограничить доступ к информации, распространение которой полностью соответствует закону. "Это непедагогично, учителя не должны выполнять полицейские функции, и не соответствует должностным обязанностям и профессиональному стандарту педагога", - заявили в Альянсе учителей".

Осенью чиновники разослали в школы Санкт-Петербурга так называемый "Алгоритм", по которому учителя должны будут выявлять "экстремистов" среди учеников. Согласно новой методичке, классным руководителям "необходимо незамедлительно составить служебную записку на имя директора", если они найдут в соцсетях у учеников призывы к экстремизму и терроризму, оправдания нацизма, травлю сверстников, которая может привести к "т.н. скулшутингу и колумбайну", или причисление себя к "неформальным молодежным группам".

К последним составители инструкции отнесли "объединения неонацистского, неофашистского, антифашистского характера, сатанистов, анархистов, скинхедов, футбольных хулиганов, радикальные движения националистического толка". Учителя должны передать директору служебную записку с данными об ученике и скриншотами, а тот должен передать ее в районный отдел образования и отдел МВД.