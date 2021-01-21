Агентство Wildjam перестало сотрудничать с инстаблогерами, одинаково критиковавшими Навального

Wildjam Пользователи Instagram заметили, что некоторые блогеры одновременно начали ругать Алексея Навального, почти слово в слово повторяя фразы друг друга

Кира Ярмыш / twitter.com

Рекламное агентство Wildjam прекратило сотрудничество с некоторыми инстаблогерами, которые выступили с критикой возвращения политика Алексея Навального по "методичке", сообщает Tjournal.ru.

Пользователи Instagram заметили, что некоторые блогеры одновременно начали ругать Алексея Навального, почти слово в слово повторяя фразы друг друга. Политика обвинили в том, что из-за него на Россию наложат новые санкции. Так, блогеры Виолетта Чиковани (3,2 миллиона подписчиков), Арай Чобанян (1,3 миллиона), Роман Гриценко (1,1 миллиона) заявили своей аудитории, что лидер либеральной оппозиции вернулся из Германии, чтобы его задержали, после чего страны Запада должны ввести санкции против России.

Автор телеграм-канала "Русский маркетинг" Александр Ефимов отметил, что часть блогеров сотрудничает с рекламными агентствами Wildjam и Wow Media. Руководитель Wildjam Ярослав Андреев заявил, что агентство не занимается пропагандой и политической рекламой, и подобные посты - инициатива самих блогеров. Позже пресс-служба Wildjam заявила, что компания "прекратила сотрудничество с теми блогерами, кто сегодня был замечен в подобном", но конкретных имен не назвала.

Одновременно в России развернулась общественная кампания в поддержку Навального. Редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. Журналисты требуют прекратить уголовное преследование Навального, а также найти и наказать тех, кто организовал это преследование, и виновных в покушении на жизнь политика.

Петицию поддержали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, писатели Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, актриса Юлия Ауг, журналист Илья Азар, политики Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Константин Янкаускас, Андрей Пивоваров, издатель Ирина Прохорова, правозащитник Сергей Давидис.

В поддержку Навального также выступили журналист Юрий Дудь, рэпер Noize MC, телеведущая Татьяна Лазарева, писатель Дмитрий Глуховский, певица Вера Мусаелян, группа "Кровосток", экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Евгений Чичваркин, депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и другие.