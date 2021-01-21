В России за последние сутки выявлено 21 887 случаев коронавируса в 85 регионах, 612 человек скончались. Это максимальное суточное число смертей, зафиксированных в стране с начала года. Всего в РФ зафиксировано 3 655 839 заболевших и 67 832 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В Москве, где с 22 января решено отменить часть ограничений, подтверждено 3458 новых случаев заражения - на тысячу больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2452 заболевших.
Таким образом, столица снова вышла на первое место по уровню заболеваемости. До этого двое суток подряд ее обгонял Санкт-Петербург. Там за сутки выявили 3112 случаев коронавируса.
Число выписанных по выздоровлению (26 902 человека) больше чем на 5 тысяч превышает число заболевших за сутки. Общее число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 3 054 218 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 3458
Санкт-Петербург - 3112
Московская область - 1092
Нижегородская область - 493
Свердловская область - 392
Ростовская область - 390
Воронежская область - 386
Красноярский край - 324
Вологодская область - 307
Хабаровский край - 299
Пермский край - 297
Челябинская область - 297
Самарская область - 287
Республика Карелия - 279
Иркутская область - 263
Саратовская область - 253
Архангельская область - 252
Волгоградская область - 251
Республика Крым - 244
Ульяновская область - 241
Ставропольский край - 240
Пензенская область - 236
Мурманская область - 232
Омская область - 229
Приморский край - 226
Ленинградская область - 225
Забайкальский край - 221
Тверская область - 220
Кировская область - 214
Ханты-Мансийский автономный округ - 212
Калининградская область - 211
Краснодарский край - 198
Тульская область - 196
Алтайский край - 195
Белгородская область - 192
Брянская область - 191
Удмуртская Республика - 190
Смоленская область - 187
Астраханская область - 186
Ярославская область - 186
Новгородская область - 181
Курская область - 181
Орловская область - 174
Ивановская область - 174
Оренбургская область - 174
Республика Башкортостан - 167
Калужская область - 159
Тюменская область - 159
Республика Коми - 158
Тамбовская область - 156
Липецкая область - 155
Владимирская область - 153
Республика Дагестан - 150
Республика Бурятия - 149
Новосибирская область - 147
Республика Саха (Якутия) - 146
Псковская область - 132
Амурская область - 122
Сахалинская область - 120
Томская область - 119
Рязанская область - 115
Кемеровская область - 109
Ямало-Ненецкий автономный округ - 107
Курганская область - 105
Республика Чувашия - 105
Республика Хакасия - 100
Севастополь - 99
Кабардино-Балкарская Республика - 95
Республика Калмыкия - 87
Республика Татарстан - 85
Республика Мордовия - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 79
Республика Северная Осетия-Алания - 77
Камчатский край - 70
Республика Алтай - 64
Республика Адыгея - 55
Республика Ингушетия - 54
Чеченская Республика - 53
Костромская область - 46
Республика Марий Эл - 45
Республика Тыва - 32
Магаданская область - 25
Еврейская автономная область - 15
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 2