В России за последние сутки выявлено 21 887 случаев коронавируса в 85 регионах, 612 человек скончались. Это максимальное суточное число смертей, зафиксированных в стране с начала года

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин Всего в РФ зафиксировано 3 655 839 заболевших и 67 832 умерших

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлено 21 887 случаев коронавируса в 85 регионах, 612 человек скончались. Это максимальное суточное число смертей, зафиксированных в стране с начала года. Всего в РФ зафиксировано 3 655 839 заболевших и 67 832 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве, где с 22 января решено отменить часть ограничений, подтверждено 3458 новых случаев заражения - на тысячу больше, чем днем ранее, когда сообщалось о 2452 заболевших.

Таким образом, столица снова вышла на первое место по уровню заболеваемости. До этого двое суток подряд ее обгонял Санкт-Петербург. Там за сутки выявили 3112 случаев коронавируса.

Число выписанных по выздоровлению (26 902 человека) больше чем на 5 тысяч превышает число заболевших за сутки. Общее число выздоровевших пациентов в РФ увеличилось до 3 054 218 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 3458

Санкт-Петербург - 3112

Московская область - 1092

Нижегородская область - 493

Свердловская область - 392

Ростовская область - 390

Воронежская область - 386

Красноярский край - 324

Вологодская область - 307

Хабаровский край - 299

Пермский край - 297

Челябинская область - 297

Самарская область - 287

Республика Карелия - 279

Иркутская область - 263

Саратовская область - 253

Архангельская область - 252

Волгоградская область - 251

Республика Крым - 244

Ульяновская область - 241

Ставропольский край - 240

Пензенская область - 236

Мурманская область - 232

Омская область - 229

Приморский край - 226

Ленинградская область - 225

Забайкальский край - 221

Тверская область - 220

Кировская область - 214

Ханты-Мансийский автономный округ - 212

Калининградская область - 211

Краснодарский край - 198

Тульская область - 196

Алтайский край - 195

Белгородская область - 192

Брянская область - 191

Удмуртская Республика - 190

Смоленская область - 187

Астраханская область - 186

Ярославская область - 186

Новгородская область - 181

Курская область - 181

Орловская область - 174

Ивановская область - 174

Оренбургская область - 174

Республика Башкортостан - 167

Калужская область - 159

Тюменская область - 159

Республика Коми - 158

Тамбовская область - 156

Липецкая область - 155

Владимирская область - 153

Республика Дагестан - 150

Республика Бурятия - 149

Новосибирская область - 147

Республика Саха (Якутия) - 146

Псковская область - 132

Амурская область - 122

Сахалинская область - 120

Томская область - 119

Рязанская область - 115

Кемеровская область - 109

Ямало-Ненецкий автономный округ - 107

Курганская область - 105

Республика Чувашия - 105

Республика Хакасия - 100

Севастополь - 99

Кабардино-Балкарская Республика - 95

Республика Калмыкия - 87

Республика Татарстан - 85

Республика Мордовия - 80

Карачаево-Черкесская Республика - 79

Республика Северная Осетия-Алания - 77

Камчатский край - 70

Республика Алтай - 64

Республика Адыгея - 55

Республика Ингушетия - 54

Чеченская Республика - 53

Костромская область - 46

Республика Марий Эл - 45

Республика Тыва - 32

Магаданская область - 25

Еврейская автономная область - 15

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 2

