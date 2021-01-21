Видео ФБК "Дворец для Путина" побило рекорд расследования о бывшем премьер-министре России Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", набрав более 38 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков за два дня

Алексей Навальный / Youtube.com

Видео ФБК "Дворец для Путина" побило рекорд расследования о бывшем премьер-министре России Дмитрии Медведеве "Он вам не Димон", набрав более 38 миллионов просмотров и 2,6 миллиона лайков за два дня. Таким образом, ролик стал самым просматриваемым в истории Youtube-канала Алексея Навального.

19 января, в день выхода ролика, расследование стало самым просматриваемым роликом не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах Youtube, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на аналитическую компанию BloggerBase. К 20 января видео вышло на первые места в трендах семи стран, помимо России, и остается на первом месте в российских трендах.

Новое расследование ФБК посвящено "дворцу Путина" под Геленджиком, площадь которого сопоставима с 39 княжествами Монако. На проект потратили 100 миллиардов рублей, а его финансированием, по словам авторов материала, занимаются госкорпорации.

В расследовании описана коррупционная схема, по которой госкомпании, в том числе "Роснефть" и "Транснефть", отчисляют деньги на строительство. Система стала возможной из-за дружбы Путина с нынешними главами госкорпораций, утверждает ФБК. Во дворце есть порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже погранпункт.

В составе комплекса имеется подземная хоккейная площадка, оранжерея, тоннель, ведущий на пляж и в подземную дегустационную комнату. Во дворце также есть театр, казино, сауны, хаммамы, купели, чаши для купания и аквадискотека, различные цеха и "склад грязи". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал расследование "чушью, компиляцией" и "лохотроном", а также посоветовал не перечислять пожертвования в ФБК, назвав его сотрудников "жуликами".