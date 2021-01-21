Полицейские в Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Также задержан ее коллега Владлен Лось, которому вручили уведомление о высылке за пределы РФ.

О задержании Соболь написал в Twitter ее адвокат Владимир Воронин. Силовики вытащили сотрудницу ФБК из его автомобиля. Любовь Соболь повезли в отдел полиции "Донской".

Любовь @SobolLubov задерживают и вытаскивают из моей машины pic.twitter.com/yXdb6DQQF9 — Воронин Владимир (@vb_voronin) January 21, 2021

В комментарии "Дождю" Воронин пояснил, что, как следует из отрывочных пояснений силовиков, Соболь задержана за призывы к участию в несанкционированных митингах. Он считает действия полицейских незаконными, поскольку они задержали Соболь "за то, чего еще не было" (за организацию митинга, который возможен 23 января).

Для задержания Соболь полицейские провели целую спецоперацию, заблокировав автомобиль, в котором она находилась. Сама Любовь Соболь назвала происходящее "цирком", так как ей просто могли вручить протокол.

Белорусский юрист Владлен Лось был задержан в номере гостиницы "Панорама" возле станции метро "Автозаводская". "Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения", - написал юрист.

Позднее ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Также юристу выдали запрет на въезд до 27 ноября 2023 года.

В связи с этим сотрудница ФБК Мария Певчих написала: "Путин будет пытаться не только посадить Алексея (Навального), но и разрушить нашу организацию. Депортируя, сажая, запугивая каждого сотрудника по одному. И все равно у Путина ничего не получится".

Московский штаб Навального уточняет, что Лось "ночевал в гостинице, так как ранее полиция караулила его по месту проживания".