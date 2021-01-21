Генпрокуратура потребовала заблокировать страницы в соцсетях с призывами к акциям в поддержку Навального

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Генпрокуратура РФ сообщила о мерах прокурорского реагирования в связи с призывами к участию в акциях 23 января, связанных с арестом Алексея Навального. Ведомство требует от Роскомнадзора ограничить доступ к "противоправной информации". "Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в Telegram Генпрокуратуры.

Правоохранительные органы готовы принять предупредительные меры и в случае необходимости привлечь виновных к административной ответственности. Как сообщает Telegram-канал "Открытка", полиция выписывает предупреждения о недопустимости участия в акциях оппозиционерам. Силовики пришли домой к Юлии Галяминой, Олегу Степанову, Николаю Ляскину, Константину Янкаускасу, Сергею Бойко и к журналисту Александру Плющеву. Также в прокуратуру вызвали координатора "Открытки" в Твери Артема Важенкова и члена федерального совета "Открытки" Сергея Носова.

Кроме того, школы и университеты угрожают несовершеннолетним отчислением за участие в акциях. "Угрозы поступили в том числе от физического факультета МГУ, Финансового университета, РАНХиГС, Губкинского университета. В некоторых школах угрожают школьникам и их родителям, даже если дети учатся в младших классах", - пишет "Открытка".

За сутки на аккаунт "Открытки" в Instagram, а также аккаунты "Дождя", "Новой газеты", "МБХ Медиа", сотрудников ФБК Киры Ярмыш, Любови Соболь и Георгия Албурова подписались несколько тысяч пустых аккаунтов. Возможно, это сделано для того, чтобы заблокировать аккаунты и не дать им освещать субботние акции.

Накануне Роскомнадзор потребовал от руководства соцсети "ВКонтакте" пресекать распространение призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах. Такое же предостережение получила платформа TikTok.

Ведомство также потребовало от всех соцсетей, СМИ и информационных ресурсов "не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями".

Штаб Алексея Навального анонсировал всероссийскую акцию протеста на 23 января. В московской горадминистрации заявили, что что заявки сторонников Навального на проведение массовых акций будут отклоняться вплоть до окончания пандемийных ограничений.