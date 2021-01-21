К главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову и ведущему "Эха Москвы" Александру Плющеву пришли полицейские из-за предстоящей акции 23 января в поддержку пережившего покушение оппозиционного политика Алексея Навального, который в настоящий момент помещен в СИЗО. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Сергей Смирнов рассказал, что сначала оперативники пришли в 6:00 к нему по месту прописки, но не застав его там, поехали за журналистом в поликлинику и вручили предостережение о недопустимости нарушения закона.

К Александру Плющеву также пришли по месту прописки. Дома журналиста не было. Силовики объяснили свой визит тем, что хотели "профилактически поговорить", написал журналист.

О приходе полицейкого также написала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. В этом случае силовик представился участковым и заявил, что совершает поквартирный обход и хочет оставить свою визитку. Кира Ярмыш отказалась с ним "знакомиться".

Приходили полицейские и к юристу ФБК Любови Соболь, участнику "ОВД-Инфо" Алексею Полиховичу. "По прописке приходили менты. Интересовались, как у меня дела. Говорят, давно не общались, оставили телефон, чтобы перезвонил", - написал активист в своем телеграм-канале. По его словам, такими действиями силовики лишь подталкивают к проявлению "гражданской злости и участию в несогласованных протестных акциях".

Также о звонке силовиков рассказали главный редактор портала "Такие дела" Анастасия Лотарева. Участковый не настаивал на личной встрече, но требовал "дать честное слово", что журналистка не пойдет на оппозиционную акцию. При этом он прямо заявил, что готов самостоятельно подделать подпись журналистки в соответствующем документе о профилактической беседе и просил войти в его положение: "у вас работа, у меня работа".

О звонке и последующем визите полицейских также рассказал оппозиционный политик Константин Янкаускас. Он пояснил, что своими действиями силовики "третировали" его 81-летнюю бабушку. "Очень страшно кому-то в Кремле перед 23 января, раз такие грязные методы продолжают использовать", - добавил оппозиционер.

Напомним, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после того, как он вечером 17 января прилетел на самолете из Германии, где лечился после отравления химоружием семейства "Новичок". Оппозиционного политика доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого оппозиционера увезли в "Матросскую тишину". Юристы считают, что суд своим решением грубо нарушил нормы российского закона и международного права.

Попытки оппозиционеров протестовать против решения суда и поддержать Навального были подавлены полицией. В Москве, Петербурге и других городах к вечеру 18 января были задержаны десятки человек.

На следующий день, 19 января, ФБК опубликовал расследование о дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его стоимость оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя расследование ФБК, назвал его "чушью и компиляцией", а также "лохотроном". Авторов расследования представитель Кремля назвал "жуликами", которые пользуются доверчивостью граждан, перечисляющих им пожертвования.

Между тем в обществе набирает обороты кампания в поддержку Алексея Навального. Его освобождения добиваются журналисты, музыканты, писатели, политики и блогеры. Многие из них фактически призвали сограждан выйти 23 января на уличные акции в поддержку Алексея Навального, о проведении которых объявил штаб оппозиционера.

А редакция "Новой газеты" разместила на сайте Сhange.org петицию, в которой назвала преследование Навального местью за то, что он выжил после отравления и занялся его расследованием. "Задержание Алексея Навального - это политически мотивированный акт, не имеющий ничего общего ни с законом, ни с правом", - говорится в обращении.

Между тем Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в акциях 23 января, а Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" и TikTok удалять призывы к участию в митингах, чтобы не вовлекать в политику несовершеннолетних, так как это "опасно для их жизни и здоровья".

Активизировались и кремлевские пропагандисты в стремлении не допустить массового участия россиян в протестах. Так, телеведущий Владимир Соловьев в эфире канала "Соловьев Live" назвал всех участников оппозиционных акций и сторонников Навального "предателями", "изменниками родины" и "коллаборационистской сволочью". Самого Навального Соловьев назвал "нацистской мразью", которая якобы ненавидит его как "еврея и антифашиста", а не коррумпированного журналиста, обслуживающего власть.