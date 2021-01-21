В Санкт-Петербурге полиция задержала 13 депутатов муниципального округа "Смольнинское" прямо во время заседания. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" со ссылкой на одного из задержанных, а также муниципальный депутат округа Диана Серая.

По информации "ОВД-Инфо", всех задержанных доставили в отдел полиции N 76, где на них составили протоколы о нарушении статьи 8.6.1 КоАП Петербурга "Об административных правонарушениях". Максимальная санкция данной статьи - штраф до 50 000 рублей.

"Мы проводили заседание совета в помещениях администрации муниципального округа. На выходе нас встретили полицейские и автозак", - рассказала "МБХ медиа" депутат Диана Серая.

По словам Серой, задержание сотрудники правоохранительных органов объяснили нарушением депутатами постановления правительства Санкт-Петербурга "О мерах по противодействию коронавирусной инфекции".

По мнению народной избранницы, арест может быть связан с заявлением директора МБУ "Зеленый слон", которому принадлежит здание, где проходило заседание. Депутат добавила, что на нем обсуждалась местная повестка и выборы главы округа.

Поздно вечером из отдела полиции начали отпускать депутатов, сообщил депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. С протоколом по статье о нарушении "режима самоизоляции" (ст. 8.6.1 КоАП СПб) освободили депутата Никиту Юферева.

Потом была отпущена и Диана Серая, сообщившая об этом на страничке в Twitter. Она считает произошедшее актом устрашения депутатов, которые борются с коррупцией. "Если они думают, что мы отступим, то нет. Мы и дальше продолжим борьбу с чиновниками, которые присосались к бюджету", - добавила она.

Это не первое задержание депутатов Смольнинского округа. В ноябре сотрудница местной администрации пожаловалась в полицию на порванный портрет Владимира Путина в совете депутатов. После этого несколько полицейских пришли на заседание совета с проверкой. Свой поступок депутаты объяснили тем, что во время собрания предпочитают вешать портрет писателя и поэта Александра Пушкина.