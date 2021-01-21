В подготовке расследования о дворце Путина помогли инсайды от рабочих, теперь на стройку нанимают иностранцев

Алексей Навальный / YouTube

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) начал работу над расследованием о "дворце Путина" сразу после того, как Алексей Навальный вышел из комы, но еще оставался в реанимации берлинской клиники "Шарите", рассказала "Дождю" руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих.

По ее словам, на подготовку материала ушло три месяца, при этом расследователи действовали не с нуля, так как за 10 лет работы в ФБК накопилось много наработок, а о самом дворце под Геленджиком известно еще с 2010 года. При этом столь подробная информация о дворце, как в нынешнем расследовании, ранее не публиковалась, объяснила Певчих.

За годы своего существования на объекте столько раз происходили изменения, что "можно диссертацию написать на эту тему", отметила она. По словам Певчих, ранее считалось, что дворец совершенно неприступен, а глушилки над ним невозможно обойти. Однако у сотрудников ФБК "не с первого раза, но получилось" это сделать.

Певчих добавила, что выпуск этого материала - "самый простой способ", которым ФБК может ответить на отравление Навального, так как юридических рычагов давления на Путина, а также возможности расследовать схему непосредственно изготовления и использования "Новичка" нет.

По словам Певчих, в связи с перестройкой дворца случилась "огромная утечка данных" по этой теме. "На протяжении последних нескольких лет нам прислали минимум 10 очень информативных писем с документами, потому что стройка приобрела такой масштаб, как, не знаю, космодром "Восточный", - рассказала она.

Сейчас среди строителей объекта преобладают сербы: по мнению Певчих, у человека из России, которого заставили бы строить "аквадискотеку или развешивать ковры в кальянной", возникло бы "бесконтрольное чувство ярости и ненависти". Иностранцы же "не совсем понимают", что обустройство дворца ведется на деньги налогоплательщиков, предположила Певчих.

Всего за двое суток фильм о дворце Путина набрал больше просмотров, чем хит ФБК "Он вам не Димон" за четыре года. В Кремле расследование назвали "чушью, компиляцией и лохотроном". Единственной новинкой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал кадры купающегося в Енисее Путина, наложенные на картинку бассейна: то, что это было нарочитым приемом, Песков, очевидно, не понял.