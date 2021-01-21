Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве объявило о запрете на свидания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в столичных следственных изоляторах, с "родственниками и иными лицами"

АГН Москва / Андрей Никеричев

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве объявило о запрете на свидания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в столичных следственных изоляторах, с "родственниками и иными лицами". Кроме того, до "особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН" приостановлен прием передач для заключенных в СИЗО. Исключения составят только лекарственные средства и предметы медицинского назначения.

Ограничения действуют с 18 января до особого распоряжения.

Как отмечается на сайте ведомства, данные ограничительные меры введены в связи с пандемией коронавируса в следственных изоляторах Москвы и продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО.

Эти режимно-ограничительные мероприятия совпали с "проникновением" Алексея Навального в СИЗО федерального подчинения "Матросская тишина". С 18 января оппозиционный политик, задержанный прямо в аэропорту по прибытии из Германии, отбывает там 30-суточный арест.

Напомним, еще одно совпадение, связанное с возвращением Навального на родину, произошло в столичном аэропорту Внуково, куда политик должен был прилететь рейсом авиакомпании "Победа" из Берлина.

Когда во "Внуково" собрались сотни сторонников оппозиционера, а также десятки автозаков, полиция и ОМОН, аэропорт был внезапно закрыт. Это произошло менее чем за час до прибытия рейса PBD936 из Берлина. По официальной информации, причиной закрытия якобы стала поломка снегоуборочной техники, застрявшей на одной из взлетно-посадочных полос. Хотя аэропорт не опубликовал обычную в таких случаях срочную авиателеграмму NOTAM об изменении работы порта. В итоге многих встречающих Навального задержали, а самого политика взяли под стражу в аэропорту "Шереметьево", куда был перенаправлен его рейс.