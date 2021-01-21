С 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возобновляют работу в обычном режиме. Транспортные карты учащихся будут разблокированы

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Также возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и "иных подобных мероприятий" при условии, что число посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин

Московские власти решили смягчить ряд ограничений в связи с уменьшением ежедневно выявляемых случаев коронавируса и числа госпитализаций. "Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм", - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столице свободно более 9 тысяч коек, лечение в коронавирусных госпиталях проходят 11,8 тыс. человек - минимальное число с конца ноября. Также "значительно увеличились темпы вакцинации": прививку сделали более 220 тысяч москвичей.

С 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возобновляют работу в обычном режиме. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. В федеральных и столичных вузах дистанционное обучение продлится до 6 февраля.

Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России, уточнил Собянин. Транспортные карты москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями будут разблокированы после прохождения вакцинации. Для них сохраняется домашний режим "до существенного улучшения эпидемиологической ситуации".

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 22 января увеличивается до 50% общей вместимости зрительного зала. Отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. При этом число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Также возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и "иных подобных мероприятий" при условии, что число посетителей не может превышать 50% общей вместимости помещений.

Ограничения в режиме работы общепита, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений сохраняются. "До существенного улучшения эпидемиологической ситуации" продолжает действовать требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу. "Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения", - заключил Собянин.