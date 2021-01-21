Генпрокуратура сочла "несодержательными" протоколы допроса Навальных и направила новый запрос в Германию

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Генпрокуратура России направила в Германию очередной запрос о правовой помощи по вопросу отравления Алексея Навального, потребовав "в полном объеме" ответить на ранее направленные запросы. Недавний ответ немецких органов юстиции Генпрокуратуру не удовлетворил.

"Поскольку большая часть ходатайств российского следственного органа была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального А.А. и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

На фоне заявления германской стороны о том, что она надлежащим образом исполнила свои обязательства, это "фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего", добавили в Генпрокуратуре. Ранее ответ Берлина раскритиковал глава МИД РФ Сергей Лавров, заявив, что этот ответ опирался "исключительно на опросе Навального и его супруги".

"То есть получается, Навальный говорит: "Меня отравило российское государство и лично президент Путин", и это Западом воспринимается без какого-либо отторжения, а предъявляют нам факты западные страны исключительно в виде того, что сам Навальный излагает на опросе в немецких правоохранительных структурах", - сказал министр на пресс-конференции 18 января.

Лавров заострил внимание на бутылке из томской гостиницы, на которой немецкая лаборатория нашла следы "Новичка". Вопросы об этой бутылке правительству ФРГ задавала партия "Альтернатива для Германии", которую считается во многом пророссийской.

"А вопросы были весьма конкретные: где и у кого находилась бутылка во время полета из Омска в Берлин, было ли известно на момент полета, что его организаторы разрешили взять бутылку с водой. Ответ: у правительства ФРГ нет никаких сведений", - заявил Лавров. Он добавил, что в медицинском самолете, перевозившем Навального в Берлин, находились не только медики, но и представители немецких спецслужб, и "если они не знают, кто какие бутылки приносил в самолет, ну это уже на их совести остается".

Министр также заявил, что ответы Германии на российские запросы не содержат вещественных доказательств, копий токсикологического заключения, биопроб или результатов их анализа. В Германии неоднократно объясняли, что медицинская информация строго охраняется, и Навальный не разрешил передавать ее российским властям.

В федеральном ведомстве по делам юстиции ФРГ настаивают, что в распоряжении Москвы находятся все необходимые данные для начала уголовного производства по отравлению Навального, в том числе пробы крови, ткани и одежды оппозиционера. А ответы на все запросы российской стороны даны в той мере, насколько это возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.