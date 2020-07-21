Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России В Кремле отметили богатый опыт в Госдуме и деловые качества Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края после отставки арестованного Сергея Фургала по утрате доверия

Официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского края

В Кремле отметили богатый опыт в Госдуме и деловые качества Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края после отставки арестованного Сергея Фургала по утрате доверия. Отвечая на опрос радио "Коммерсант FM" о том, почему выбор был сделан в пользу политика, который никогда не избирался в Хабаровске и практически не имеет управленческого опыта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Дегтярев "имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности".

В рамках партийной работы Дегтярева по линии ЛДПР "хорошо известны" его деловые качества, добавил представитель Кремля. "Положительные качества и богатый опыт, который констатируется также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, - все вот это в совокупности принимал во внимание глава государства при назначении его исполняющим обязанности", - объяснил Песков.

По его словам, при выборе кандидата на должность врио главы Хабаровского края президент Владимир Путин "безусловно" учитывал мнение жителей региона. Песков отметил, что глава государства регулярно получает информацию "из множественных источников" о том, что происходит в регионе. Основная же задача, которой руководствовался Путин - "это наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске и работать в том числе в русле тех самых основополагающих документов о планах развития, национальных целях, которых ставятся сейчас во главу угла".

Отвечая на вопрос, рассматривались ли другие кандидатуры, кроме Дегтярева, Песков выразил мнение, что это в конечном счете неважно, так как в итоге президент сделал выбор в пользу именно этого политика. Сам Дегтярев считает, что, назначив его врио губернатора Хабаровского края, Москва "услышала и учла" мнение избирателей. Однако протесты в крае, вспыхнувшие после ареста Сергея Фурагала, с назначением Дегтярева не только не утихли, но начали разгораться с новой силой. В Instagram политика оставили тысячи гневных комментариев, а после его прибытия в Хабаровск люди снова массово вышли на улицы, повторяя тот же призыв, что звучал и в соцсети: "Дегтярев, уходи".

"Бумажный" законодатель Дегтярев и его одиозные инициативы

До назначения на пост врио губернатора Хабаровского края 39-летний Михаил Дегтярев возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодежной политике. За 8 лет в нижней палате парламента он выступил соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Но почти все его предложения остались только на бумаге.

Дегтярев предлагал ограничить оборот доллара в России, запретить иностранцам покупать и вывозить российское золото, запретить в РФ изображения Санта-Клауса, "подрывающего культурный суверенитет и суверенитет духа россиян", ввести ГОСТ на изображение Деда Мороза и Снегурочки, запретить иностранным компаниям производить водку и использовать это слово без согласования с Россией, заменить государственный гимн на "Боже, царя храни", перекрасить Кремль в белый цвет.

Среди других отвергнутых инициатив Дегтярева - запретить геям быть донорами крови, ввести "день трезвости" с запретом продавать алкогольные напитки один день в году, создать сборник матерных слов. Кроме того, Дегтярев планировал полететь в космос в 2021 году и возглавить Роскосмос.

До 2020 года Дегтярев не имел никакого отношения к Хабаровскому краю. Трижды он участвовал в региональных выборах: в родной Самаре в 2006 году, набрав 1,71% голосов, а также в Москве в 2013-м и 2018 годах, набрав соответственно 2,86% и 6,72% голосов.

Во время кампании 2013 года Дегтярев запомнился тем, что предлагал ввести для женщин два дополнительных ежемесячных отгула на время менструации, ходил в баню с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и говорил о себе в третьем лице.

До перехода в ЛДПР Дегтярев был членом партии "Единая Россия". В 20 лет он возглавил самарское региональное отделение прокремлевского молодежного движения "Идущие вместе", затем вступил в "Молодую гвардию Единой России" (МГЕР), в 22 года стал депутатом самарской городской думы. В одном из интервью Дегтярев объяснил, что попал в ЕР, "потому что инженером работал, гендиректор всех собрал и сказал, что надо вступать".

"Медуза" со ссылкой на знакомого Дегтярева пишет, что им двигали карьерные устремления при переходе в ЛДПР: во время членства в партии власти ему не дали возглавить местное отделение МГЕР и закрыли возможность получить должность выше депутата городской думы. В ЛДПР же Дегтярев при помощи руководства крупного местного холдинга "Волгапромгаз" сразу же возглавил местное отделение, а также стал помощником Жириновского по работе в Самарской области. По словам собеседника издания, Дегтярев стал близок лидеру думских либерал-демократов, так как воспользовался "возможностью социального лифта".

Уже работая в Госдуме, Дегтярев занимался имиджем ЛДПР и отвечал за выборные кампании. На этой почве он стал тесно взаимодействовать с администрацией президента и впоследствии попал в кадровый резерв. Президент "Альфа-банка" Олег Сысуев, которого некоторые считают дядей Дегтярева (сам Сысуев это отрицает, говоря, что они просто "дальние родственники"), охарактеризовал молодого политика как "очень целеустремленного" и "осмысленно делающего политическую карьеру". Еще один знакомый Дегтярева отметил, что тот досконально планирует свою карьеру и "знает четко, с кем и когда нужно дружить".