Госдума приняла закон о единой электронной визе

Государственная дума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о введении единой электронной однократной визы для въезда в Россию. Новый тип визы начнет действовать с 1 января 2021 года.

Единая электронная виза вводится для краткосрочного пребывания иностранцев, приезжающих в РФ "с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях и осуществления соответствующих связей и контактов". Срок оформления такой визы составит не более четырех дней со дня подачи заявления, пишет "Коммерсант".

"Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он вступит в силу после одобрения Советом федерации и подписания президентом РФ.

МИД РФ ввел практику выдачи электронных виз для граждан некоторых государств в 2017 году. Сначала такой проект был запущен в Дальневосточном федеральном округе, затем в Калининградской области, а с октября 2019 года - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишет "Медуза".

За последний год действия программы более 94 тыс. электронных виз было оформлено иностранцами для въезда в Калининградскую область и более 105 тыс.- в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.