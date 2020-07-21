ВСЕ ФОТО В Следственном комитете утверждают, что в 2004 году Сергею Фургалу удалось помешать расследованию дела об убийстве предпринимателя Евгения Зори

Пресс-служба Президента России Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники правоохранительных органов задерживали Фургала и его партнера Николая Мистрюкова по этому делу, но Фургала отпустили спустя два дня после задержания, а дело против него прекратили

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Сергея Фургала задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

В Следственном комитете утверждают, что в 2004 году Сергею Фургалу удалось помешать расследованию дела об убийстве предпринимателя Евгения Зори. Как сообщается на сайте ведомства, сотрудники правоохранительных органов задерживали Фургала и его партнера Николая Мистрюкова по этому делу, но Фургала отпустили спустя два дня после задержания, а дело против него прекратили.

По словам представителей СК, в те годы крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал "серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции". По версии СК, милиционеры информировали Фургала о ходе следствия, благодаря чему тот мог оказать давление на возможных свидетелей и уничтожить доказательства своей причастности к преступлению. Фамилии Фургала и Мистрюкова тогда даже не внесли в базу учета лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело. А при составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Сергея Фургала "по странной случайности" была допущена ошибка.

Предпринимателя Евгения Зорю убили в октябре 2004 года неподалеку от его дома в Хабаровске. Следствие считает, что у Фургала и Зори возник конфликт из-за прав на железобетонный завод. Бизнесмена убили за день до вынесения судебного решения по этому вопросу.

Сергея Фургала задержали на прошлой неделе, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки. Сразу после задержания Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение.

Сам политик вину не признает. Он отмечал, что в двухтысячных годах был "директором небольшой компании" и никаких преступлений не совершал. При этом в Следственном комитете отмечали, что имеют неопровержимые доказательства его причастности к организации двух убийств и одного покушения.

Накануне Фургал был отправлен в отставку с поста главы Хабаровского края "в связи с утратой доверия", его обязанности будет временно исполнять депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев. Эксперты отмечают, что на фоне беспрецедентных протестных акций в поддержку Фургала это свидетельствует о непонимании ситуации: Фургал воспринимается населением не как представитель той или иной партии, а как местный политик, выигравший конкурентные выборы у "Единой России". Дегтярев же не обладает никаким весом даже в Госдуме и будет восприниматься исключительно как представитель официальной власти, теряющей популярность в регионе.