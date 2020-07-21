chechnya.gov.ru Чеченских учителей обязали написать комментарии в социальных сетях в поддержку главы региона Рамзана Кадырова

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Чеченских учителей обязали написать комментарии в социальных сетях в поддержку главы региона Рамзана Кадырова из-за санкций Госдепартамента США, передает "Кавказский узел".

Как рассказала учительница школы в Урус-Мартановском районе Луиза, выложить комментарии потребовал директор. "Мы все получили ссылку на пост главы, на который мы должны были написать комментарий в поддержку Рамзана Кадырова. От нас требуется написать как можно больше комментариев под этим постом, и чем быстрее, тем лучше", - отметила преподавательница.

Завуч школы в Шалинском районе по имени Яха сообщила, что директриса получила от высокопоставленного чиновника из министерства образования Чечни указание отчитаться о количестве комментариев.

"Директор мне прислала сообщение - еще не было девяти утра - и потребовала, чтобы до десяти ей были присланы сведения по количеству оставивших комментарии. Я ссылку скинула по рабочим группам, но мало кто откликнулся. Так директор мне написала: "Не вижу активности!" - добавила завуч.

Днем ранее Госдепартамент США закрыл Кадырову, его жене и двум дочерям въезд в страну из-за нарушений прав человека в Чечне. В заявлении американского ведомства отмечалось, что Кадыров несет ответственность за многие преступления, в том числе за пытки и внесудебные убийства, совершенные более десяти лет назад.

Еще до появления информации о введении санкций против семьи Кадырова "Кавказ.реалии" со ссылкой на источники писал, что сотрудников бюджетных организаций обязали хвалить главу региона в соцсетях. Как утверждало издание, бюджетники должны каждый месяц присылать руководству не менее 10 скриншотов своих хвалебных комментариев.

Фактически въезд в США Рамзану Кадырову запретили еще в 2017 году, напоминает "Медиазона". Тогда это решение принял Минфин, так как главу Чечни внесли в "список Магнитского" за нарушение прав человека.

Старшая дочь главы Чечни, руководитель модного дома Firdaws Айшат Кадырова выразила недоумение в связи с заявлением Госдепартамента США о санкциях. "Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка отца остается незаметной, и предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки", - написала 20 июля Айшат Кадырова на своей странице в Instagram.

Заявление Госдепа, по ее словам, убедило ее в правильности выбранного пути. "Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу верной помощницей… Я следую исключительно правильным путем Ахмата-Хаджи Кадырова, и в команде КРА (Кадырова Рамзана Ахматовича. - Прим. NEWSru.com), я - самый счастливый человек", - написала дочь Кадырова.

Аккаунт самого Рамзана Кадырова в Instagram был удален в связи с санкциями США еще в мае. Но в телеграм-канале лидер Чечни разместил грозное фото, на котором он держит в руках два ручных пулемета. Снимок Кадыров сопроводил подписью, обращенной к госсекретарю США Майклу Помпео. "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал глава Чечни.