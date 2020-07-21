Двое депутатов ЛДПР в Хабаровском крае объявили о выходе из партии после назначения Дегтярева врио губернатора

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР после отрешения от должности арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала и назначения на пост врио главы региона депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева (ЧЕМ он известен).
Каян опубликовал в Instagram видеообращение. Он сказал, что вступал в ЛДПР ради поддержки Фургала, которого "локомотивом этой партии в регионе". "Теперь, в сложившейся ситуации, я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный", - сказал Каян.
Емельянов, комментируя назначение Дегтярева врио губернатора, заявил, что как "честному и порядочному человеку" ему "стыдно делать вид, что ничего не происходит". "Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями", - сказал депутат в Instagram, пообещав и дальше отстаивать интересы избирателей. "Моя партия - Хабаровский край", - констатировал Емельянов.
20 июля президент России Владимир Путин Сергея Фургала в отставку "в связи с утратой доверия". Замену ему подбирали 12 дней. ЛДПР настаивала, что врио губернатора должен стать представитель партии, как и Фургал. В качестве кандидатов партия представила президенту, помимо Дегтярева, главы председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, председателя думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.
21 июля Дегтярев вылетел в Хабаровск, его уже представили региональному правительству. В день прилета аэропорт Хабаровска "заминировали", а Instagram нового врио наводнили тысячи гневных комментариев с одним посылом: ему в регионе не рады и считают его назначение очередным попранием воли народа. Намеченная на сегодня пресс-конференция Дегтярева отложена из-за "большого числа заявок и сложной эпидемиологической ситуации".
Запретить доллар и Санта-Клауса, перекрасить Кремль в белый цвет: чем известен Дегтярев
39-летний Михаил Дегтярев стал самым молодым среди глав российских регионов. Он взял месяц на анализ обстановки в регионе, пообещав после этого доложить Путину о состоянии дел в крае.
Михаил Дегтярев родился в Куйбышеве (Самаре) в 1981 году, в начале 2000-х окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королева. Позже учился в Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил России и РАНХиГС.
В 2003 году, еще учась на инженера в аэрокосмическом университете, он вступил в "Единую Россию" и пропутинское движение "Молодежное единство", которое впоследствии станет известно как "Молодая гвардия Единой России". В 2004 году, в возрасте 22 лет, он был избран депутатом Самарской областной думы.
В 2005 году Дегтярев перешел из "Единой России" в ЛДПР, спустя четыре года вошел в кадровый резерв президента России, а еще через два года стал депутатом Госдумы. В 2011-2016 годах он был заместителем председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям.
Будучи депутатом Дегтярев запомнился одиозными инициативами. "Фигура неоднозначная, на грани того, что можно назвать маргинальностью, и люди могут воспринять его назначение как издевательство", - приводит Русская служба BBC характеристику политолога Аббас Галлямов. Дегтярев выступил соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.
В частности, он предлагал ограничить оборот доллара в России. По задумке, граждане должны были сдать все доллары государству в течении двух лет, закрыть долларовые вклады и счета в российских банках. Позже Дегтярев отозвал законопроект.
Также он предлагал ввести ГОСТ на изображение Деда Мороза и Снегурочки и запретить любое изображение Санта-Клауса на территории России - тот своим видом, по мнению Дегярева, "подрывал культурный суверенитет и суверенитет духа россиян".
Среди других идей нового врио губернатора Хабаровского края - предоставить женщинам два дополнительных ежемесячных отгула в период менструации, запретить геям быть донорами крови, запретить иностранцам покупать и вывозить российское золото.
В 2016 году Дегтярев высказывался за то, чтобы иностранные компании не производили водку и вообще не использовали это слово без согласования с Россией. Помимо прочего он предлагал ввести уголовное наказание для россиян-наемников, бесплатно участвующих в боевых конфликтах за пределами страны из идейных соображений, заменить государственный гимн на "Боже, царя храни", перекрасить Кремль в белый цвет, лишать наград спортсменов, выступающих за иностранные клубы, запретить громкие автосигнализации, перейти на юлианский календарь.
В прошлом году Дегтярев предлагал устанавливать таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" вблизи российских захоронений иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР. Практически все предложения депутата остались только на бумаге, отмечает "МБХ медиа".
В 2013-м и 2018 годах Дегтярев баллотировался на пост мэра Москвы как спойлер действующего мэра Сергея Собянина. На первых выборах он получил 2,86% голосов, на вторых - 6,77%.