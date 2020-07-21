ВСЕ ФОТО Двое депутатов ЛДПР в Хабаровском крае объявили о выходе из партии после назначения Дегтярева врио губернатора

Законодательная Дума Хабаровского края Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов

Законодательная Дума Хабаровского края Депутат городской думы Хабаровска Александр Каян

Хабаровская городская дума 21 июля Дегтярев вылетел в Хабаровск, его уже представили региональному правительству. В день прилета аэропорт Хабаровска "заминировали", а Instagram нового врио наводнили тысячи гневных комментариев с одним посылом: ему в регионе не рады и считают его назначение очередным попранием воли народа

Пресс-служба Президента России

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян объявили о своем выходе из ЛДПР после отрешения от должности арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала и назначения на пост врио главы региона депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева (ЧЕМ он известен).

Каян опубликовал в Instagram видеообращение. Он сказал, что вступал в ЛДПР ради поддержки Фургала, которого "локомотивом этой партии в регионе". "Теперь, в сложившейся ситуации, я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный", - сказал Каян.

Емельянов, комментируя назначение Дегтярева врио губернатора, заявил, что как "честному и порядочному человеку" ему "стыдно делать вид, что ничего не происходит". "Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями", - сказал депутат в Instagram, пообещав и дальше отстаивать интересы избирателей. "Моя партия - Хабаровский край", - констатировал Емельянов.

20 июля президент России Владимир Путин Сергея Фургала в отставку "в связи с утратой доверия". Замену ему подбирали 12 дней. ЛДПР настаивала, что врио губернатора должен стать представитель партии, как и Фургал. В качестве кандидатов партия представила президенту, помимо Дегтярева, главы председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, председателя думского комитета по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

21 июля Дегтярев вылетел в Хабаровск, его уже представили региональному правительству. В день прилета аэропорт Хабаровска "заминировали", а Instagram нового врио наводнили тысячи гневных комментариев с одним посылом: ему в регионе не рады и считают его назначение очередным попранием воли народа. Намеченная на сегодня пресс-конференция Дегтярева отложена из-за "большого числа заявок и сложной эпидемиологической ситуации".

Запретить доллар и Санта-Клауса, перекрасить Кремль в белый цвет: чем известен Дегтярев

39-летний Михаил Дегтярев стал самым молодым среди глав российских регионов. Он взял месяц на анализ обстановки в регионе, пообещав после этого доложить Путину о состоянии дел в крае.

Михаил Дегтярев родился в Куйбышеве (Самаре) в 1981 году, в начале 2000-х окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королева. Позже учился в Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил России и РАНХиГС.

В 2003 году, еще учась на инженера в аэрокосмическом университете, он вступил в "Единую Россию" и пропутинское движение "Молодежное единство", которое впоследствии станет известно как "Молодая гвардия Единой России". В 2004 году, в возрасте 22 лет, он был избран депутатом Самарской областной думы.

В 2005 году Дегтярев перешел из "Единой России" в ЛДПР, спустя четыре года вошел в кадровый резерв президента России, а еще через два года стал депутатом Госдумы. В 2011-2016 годах он был заместителем председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям.

Будучи депутатом Дегтярев запомнился одиозными инициативами. "Фигура неоднозначная, на грани того, что можно назвать маргинальностью, и люди могут воспринять его назначение как издевательство", - приводит Русская служба BBC характеристику политолога Аббас Галлямов. Дегтярев выступил соавтором 158 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В частности, он предлагал ограничить оборот доллара в России. По задумке, граждане должны были сдать все доллары государству в течении двух лет, закрыть долларовые вклады и счета в российских банках. Позже Дегтярев отозвал законопроект.

Также он предлагал ввести ГОСТ на изображение Деда Мороза и Снегурочки и запретить любое изображение Санта-Клауса на территории России - тот своим видом, по мнению Дегярева, "подрывал культурный суверенитет и суверенитет духа россиян".

Среди других идей нового врио губернатора Хабаровского края - предоставить женщинам два дополнительных ежемесячных отгула в период менструации, запретить геям быть донорами крови, запретить иностранцам покупать и вывозить российское золото.

В 2016 году Дегтярев высказывался за то, чтобы иностранные компании не производили водку и вообще не использовали это слово без согласования с Россией. Помимо прочего он предлагал ввести уголовное наказание для россиян-наемников, бесплатно участвующих в боевых конфликтах за пределами страны из идейных соображений, заменить государственный гимн на "Боже, царя храни", перекрасить Кремль в белый цвет, лишать наград спортсменов, выступающих за иностранные клубы, запретить громкие автосигнализации, перейти на юлианский календарь.

В прошлом году Дегтярев предлагал устанавливать таблички с надписью: "Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб" вблизи российских захоронений иностранных военных, воевавших с Российской империей или СССР. Практически все предложения депутата остались только на бумаге, отмечает "МБХ медиа".

В 2013-м и 2018 годах Дегтярев баллотировался на пост мэра Москвы как спойлер действующего мэра Сергея Собянина. На первых выборах он получил 2,86% голосов, на вторых - 6,77%.