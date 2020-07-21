В Ямало-Ненецком автономном округе рядом с поселком Сеяха на берегу озера Печевалавато нашли останки мамонта, передает "Интерфакс". "О находке нам сообщили волонтеры, а им информация пришла от главы поселка Сеяха", - заявил директор научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.

Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного лежали на берегу озера. Представлены голова, ребра, а также фрагменты ступней, мяса и шкуры. По предварительным данным, это молодая особь.

Насколько хорошо сохранились останки, будет понятно после осмотра. Ученые 22 июля вылетят туда в экспедицию.

В 2007 году в районе реки Юрибей на Ямале оленевод Юрий Худи нашел хорошо сохранившиеся останки мамонтенка, которого назвали Любой. Палеонтологи утверждают, что она погибла 37 500 лет в возрасте трех или четырех месяцев. Любу перевезли в музейно-выставочный комплекс имени И.Шемановского (Салехард), а после - в Зоологический институт РАН, где мамонтенок находился на консервации. Затем он был экспонатом передвижной выставки в США, после чего вернулся в салехардский музей.

Помимо этого, мамонтенок экспонировался в Германии, Японии, Китае, Англии, Канаде и в ряде российских городов, в том числе в Москве.