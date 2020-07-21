ВСЕ ФОТО В Instagram депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала, появились сотни негативных комментариев

ЛДПР В день прилета врио губернатора в регион неизвестные сообщили о минировании аэропорта Хабаровска. Эвакуация людей прошла около 8:45 по местному времени (1:45 мск)

Zakhramiri / wikipedia.org Накануне депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала

Пресс-служба Президента России

В Instagram депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала, появились сотни негативных комментариев. Под последним его постом перед назначением собралось более 4500 комментариев - на несколько порядков больше, чем под предыдущими (в среднем его записи набирали не больше 50 комментариев).

Большинство пользователей пишут, что Дегтяреву в Хабаровске "не рады" и рекомендуют "подавать сразу в отставку". Самый популярный комментарий под видео - "Вы не нужны Хабаровскому краю". Он собрал больше тысячи лайков. Назначение Дегтярева также называют "плевком от плешивого в Хабаровский край".

"Если бы вы, господин депутат, имели хоть каплю самоуважения, вы отказались бы от поста, на котором вас никто не ждёт и где вы никому не нужны. Хотя о чем это я? Люди с самоуважениям в Едре не состоят :) Желать удачи не буду, ибо не достойны", - пишет один из пользователей, игнорируя тот факт, что Дегтярев является представителем ЛДПР.

- Чем известен Михаил Дегтярев



"Миша, зимнюю одежду не пакуй! В принципе парой сменных трусишек обойдешься".

"Я /Ты/Он/Она/ За Фургала вся страна".

"Господи, какой стыд. Нам уже в открытую показывают, что плюют на наше мнение/выбор/требования/просьбы. Уже не только народа Хабаровского края, но и всей России".

"Он думает, что если путин его назначил, то с ним ничего не будет, мол президент же, крыша есть! Ахах.... Сынок, для тебя начинается ад! Готовься…"

"Путин нашел козла отпущения, чтобы народу было на ком отыграться. А сам , как всегда, в стороне. Вы его щит и вам не сдобровать".

"Лучше добровольно отказаться от должности, Хабаровчане не примут. Потом придётся с позором уходить".

"Боже, будь человеком, уедь как приехал".

"Что вы знаете о нашем крае? Вернитесь к своей кормушке, там будет понадëжнее. Хабаровский край вам не рад".

"А можно уже говорить, что вы утратили доверие? Народное доверие".

"А Вы зачем согласились с назначением? Или если бы не согласились, тоже возобновили бы дело 15-ти летней давности?"

"Этот же вроде хотел Кремль в белый перекрасить. В Хабаровск такой сказочный не нужен". (орфография, пунктуация и авторский стиль комментариев сохранены)

В день прилета врио губернатора в регион неизвестные сообщили о минировании аэропорта Хабаровска. Эвакуация людей прошла около 8:45 по местному времени (1:45 мск). Как сообщили "Коммерсанту" работники аэропорта, признаков опасности обнаружено не было, на время эвакуации персонала с вылетом в Москву задержались рейсы авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот". Тремя часами позже (11:42) в аэропорту приземлился самолет авиакомпании "Россия", на борту которого прибыл Дегтярев. Ложное минирование не повлияло на прибытие врио главы региона.

21 июля должна была состояться пресс-конференция Дегтярева, но, по данным РИА "Новости", ее перенесли "из-за большого числа заявок и сложной эпидемиологической ситуации". Новые формат встречи, дату и время обещают сообщить позже.

Накануне депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края вместо отправленного в отставку Сергея Фургала. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о непонимании ситуации в регионе: Дегтярев не обладает никаким весом даже в Госдуме и будет восприниматься исключительно как представитель официальной власти, тогда как Фургал воспринимается населением не как представитель той или иной партии, а как местный политик, выигравший конкурентные выборы у "Единой России".