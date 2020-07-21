Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации спикера Шапошникова

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников

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Комиссия Московской городской думы не нашла нарушений в сведениях о доходах, представленных председателем столичного парламента Алексеем Шапошниковым.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мосгордуме, соответствующее решение было принято по результатам заседания комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Московской городской думы.

По словам зампреда Московской городской думы, руководителя фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме Степана Орлова, в рамках работы группы депутатов - членов комиссии был сделан ряд запросов, на основании представленных заключений депутаты пришли к выводу о том, что направленные в комиссию требования не подлежат удовлетворению.

"В нашу комиссию поступили обращения депутатов Московской городской Думы Михаила Тимонова, Евгения Ступина, Павла Тарасова, а также обращение от некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией". Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" не является надлежащим субъектом; требование депутата Тарасова касается архивных сведений за 2018 год; требование депутата Ступина направлено на получение подтверждающих доходы документов, предоставление которых законодательством не предусмотрено; требование депутата Тимонова касается предоставления сведений, содержащих персональные данные, распространение которых возможно только с согласия субъекта персональных данных", - заключил Орлов.

Единоросс отметил, что группа депутатов - членов комиссии изучила справки из кадров аппарата думы, ответ Минтруда, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Шапошникова, представленные им подтверждающие документы. Кроме того, депутаты задали Шапошникову интересующие их вопросы и получили все необходимые пояснения.

"Также депутатами установлено, что источником для приобретения Шапошниковым долей ООО "Ваш Консалтинг" стали средства, полученные от сделки по продаже 100-процентного пакета акций открытого акционерного общества "Северянин", который Шапошников приобрел еще до избрания в Московскую городскую Думу, и который был задекларирован в его справках. Этот источник указан в соответствующих разделах справки о доходах, расходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2018 год, что подтверждает отсутствие намерения депутата А.В. Шапошникова скрывать эти сведения", - заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что задекларированный доход председателя Мосгордумы в 2019 году оказался значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента и почти в 80 раз больше прошлогоднего дохода - 1,95 миллиарда рублей. В 2018 году его задекларированный доход составил 24,4 млн рублей.

Шапошников объяснил указанный в декларации за 2019 год доход продажей 100% акций АО "Северянин", председателем директоров которого он был до избрания депутатом.

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в своем ролике сообщил, что в 2018 году Шапошников внес с личного счета в уставной капитал компании "Ваш консалтинг", принадлежавшей его отцу, 870 млн рублей, став после этого владельцем 99% компании. Навальный обращает внимание на то, что согласно декларациям, доход Шапошников получил в 2019 году, а сделка была совершена в 2018 году.

Шапошников со своей стороны не исключил обращения в суд в связи с роликом оппозиционера.

4 июня Шапошников сообщил, что информация о продаже ценных бумаг содержалась в непубликуемой части его декларации, а после вопросов к ней ее проверит комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.