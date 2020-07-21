Росавиация предложила разрешить полеты за рубеж пока только из шести городов России

Pixabay.com На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, пишут "Известия" со ссылкой на предложение главы Росавиации Александра Нерадько правительству РФ. В каждом из них определена крупная воздушная гавань, через которую смогут летать жители соседних городов.

Роспотребнадзор, Росавиация и МИД России будут согласовывать список стран для возобновления международного авиасообщения с территориальными подразделениями Роспотребнадзора указанных городов, говорится в проекте алгоритма восстановления международного авиасообщения. На первом этапе международные полеты будут выполняться только из этих городов, аэропорты которых станут внутригосударственными хабами.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию и каждые две недели совместно с Росавиацией и МИДом направлять в правительство перечень стран, полеты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны. Таким образом, если авиасообщение с другими странами будет восстановлено 1 августа, российские аэропорты, не отнесенные к внутригосударственным хабам, смогут принимать рейсы из-за границы не ранее середины августа.

Источник газеты в крупной российской воздушной гавани пояснил, что идея ограничить число аэропортов и минимизировать таким образом риски распространения коронавируса принадлежит Роспотребнадзору. В каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт, чтобы жителям близлежащих городов не пришлось лететь за границу через Москву или другой крупный город. При этом возможность обслуживать международные рейсы получат все три аэропорта Москвы, чтобы не нарушать интересы крупных перевозчиков. Дата начала международных полетов до сих пор не определена.

Из числа региональных в список попали воздушные гавани, имеющие отношение ко всем трем крупным российским аэропортовым холдингам. Так, аэропорт Новосибирска является базовым для компании S7, аэропорты Ростова-на-Дону и Екатеринбурга (базовый для "Уральских авиалиний") входят в холдинг "Аэропорты регионов", а воздушная гавань Владивостока контролируется холдингом "Базэл Аэро" Олега Дерипаски.

По словам экспертов, от нового решения пострадают в первую очередь чартерные авиакомпании, которые имеют разветвленную сеть зарубежных рейсов из российских регионов. Кроме того, рейсы, позволяющие добраться до крупного аэропорта из регионов, могут быть организованы не везде, так как зачастую бывают убыточными. А требования по соблюдению эпидемиологического режима должны быть одинаковыми для всех аэропортов: учитывая, что Россия по-прежнему входит в число стран, наиболее пострадавших от коронавируса, риск заражения не зависит от наличия международных рейсов в расписании.

По состоянию на 8 июля Роспотребнадзор был готов возобновить международное авиасообщение с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Великобританией, Германией, Италией, Финляндией, Норвегией, Данией, Нидерландами, Венгрией и Польшей. В ЕС же пока не готовы пускать на свою территорию граждан РФ из-за сложной ситуации с коронавирусом. Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты уже выразили готовность принимать российских туристов "на необременительных условиях", но международное сообщение в любом случае будет открыто министерством транспорта РФ на основе рекомендаций Роспотребнадзора.