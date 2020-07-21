Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Закон поддержали 344 депутата, против проголосовал 51 парламентарий. Против документа выступили представители оппозиционных фракций, при этом из их числа выбыли представители ЛДПР, сообщает "Интерфакс".
В окончательном чтении законопроект поддержала фракция ЛДПР, ранее выступавшая против него. "Когда мы зажимаем в один день - избиратель не идет на голосование. Мы даем возможность в три дня, в которые он найдет время и проголосует, большинство граждан это поддерживают", - заявил в ходе обсуждения законопроекта лидер партии Владимир Жириновский .
Принятый закон предусматривает возможность голосования, включая повторное, в течение нескольких дней, но не более трех дней подряд. Решение о многодневном голосовании должно быть принято избирательной комиссией в течение 10 дней после публикации даты проведения выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру. При этом голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся, также может быть разрешено проводить выборы "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования".
Закон также вводит отдельные требования и для наблюдателей: согласно ему наблюдателем может быть российский гражданин, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, а также правом на участие в референдуме соответствующего субъекта страны.
Весной нынешнего года были приняты поправки, которые разрешили ЦИК организовать голосование по конституционным поправкам в течение семи дней для защиты здоровья граждан от коронавируса. После этого с предложением распространить практику многодневного голосования на выборы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова.
15 июля Госдума во втором, основном чтении одобрила поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках, по примеру недавнего голосования по поправкам в Конституцию. На сентябрьские выборы в этом году законопроект не распространяется, но может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Госдуму.
Тогда против принятия закона о многодневном голосовании выступили представители оппозиционных думских фракций, заявив, что нормы открывают возможности для многочисленных нарушений и ставят вопросы о легитимности итогов голосования. Политологи также отмечают, что возможность растянуть голосование на несколько дней предусмотрена с учетом возможного развития пандемии коронавируса, но оставляет больше возможностей для фальсификаций, чем традиционное голосование в один день.
Также против поправок выступила фракция КПРФ, а сотни членов избиркомов направили обращение в Совет Федерации, отметив, что даже один день голосования - "это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до восьми утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов". По их словам, большую часть времени во время общероссийского голосования по поправкам к конституции члены УИК проводили в ожидании избирателей, а многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально.
Противники законопроекта также заявили, что существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%. А практика организации голосования вне отведенных для этого помещений, опробованная на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, вызвала претензии независимых наблюдателей.