Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Закон поддержали 344 депутата, против проголосовал 51 парламентарий

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 15 июля Госдума во втором, основном чтении одобрила поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках, по примеру недавнего голосования по поправкам в Конституцию

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Закон поддержали 344 депутата, против проголосовал 51 парламентарий. Против документа выступили представители оппозиционных фракций, при этом из их числа выбыли представители ЛДПР, сообщает "Интерфакс".

В окончательном чтении законопроект поддержала фракция ЛДПР, ранее выступавшая против него. "Когда мы зажимаем в один день - избиратель не идет на голосование. Мы даем возможность в три дня, в которые он найдет время и проголосует, большинство граждан это поддерживают", - заявил в ходе обсуждения законопроекта лидер партии Владимир Жириновский .

Принятый закон предусматривает возможность голосования, включая повторное, в течение нескольких дней, но не более трех дней подряд. Решение о многодневном голосовании должно быть принято избирательной комиссией в течение 10 дней после публикации даты проведения выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру. При этом голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся, также может быть разрешено проводить выборы "вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования".

Закон также вводит отдельные требования и для наблюдателей: согласно ему наблюдателем может быть российский гражданин, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, а также правом на участие в референдуме соответствующего субъекта страны.

Весной нынешнего года были приняты поправки, которые разрешили ЦИК организовать голосование по конституционным поправкам в течение семи дней для защиты здоровья граждан от коронавируса. После этого с предложением распространить практику многодневного голосования на выборы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИК Элла Памфилова.

15 июля Госдума во втором, основном чтении одобрила поправки, позволяющие проводить выборы в течение трех дней и голосовать не только на избирательных участках, по примеру недавнего голосования по поправкам в Конституцию. На сентябрьские выборы в этом году законопроект не распространяется, но может быть распространен на единый день голосования в 2021 году, когда состоятся очередные выборы в Госдуму.

Тогда против принятия закона о многодневном голосовании выступили представители оппозиционных думских фракций, заявив, что нормы открывают возможности для многочисленных нарушений и ставят вопросы о легитимности итогов голосования. Политологи также отмечают, что возможность растянуть голосование на несколько дней предусмотрена с учетом возможного развития пандемии коронавируса, но оставляет больше возможностей для фальсификаций, чем традиционное голосование в один день.

Также против поправок выступила фракция КПРФ, а сотни членов избиркомов направили обращение в Совет Федерации, отметив, что даже один день голосования - "это тяжелый труд членов УИК и наблюдателей, который начинается еще до восьми утра и заканчивается ночью подсчетом голосов и подведением итогов". По их словам, большую часть времени во время общероссийского голосования по поправкам к конституции члены УИК проводили в ожидании избирателей, а многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально.

Противники законопроекта также заявили, что существующий порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%. А практика организации голосования вне отведенных для этого помещений, опробованная на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, вызвала претензии независимых наблюдателей.