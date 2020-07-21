ВСЕ ФОТО Депутат Госдумы Михаил Дегтярев, ставший врио губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала в связи с "утратой доверия" президента РФ, назвал свое назначение результатом того, что Москва услышала мнение избирателей

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края В числе вопросов, которые предстоит отработать с правительством края, он назвал ситуацию с коронавирусом, подготовку к отопительному сезону и нацпроекты, реализуемые на территории Хабаровского края

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края Он призвал объединиться, "чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло"

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев, ставший врио губернатора Хабаровского края после отставки Сергея Фургала в связи с "утратой доверия" президента РФ, назвал свое назначение результатом того, что Москва услышала мнение избирателей.

"Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учел мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня", - цитирует Дегтярева радио Sputnik.

В числе вопросов, которые предстоит отработать с правительством края, он назвал ситуацию с коронавирусом, подготовку к отопительному сезону и нацпроекты, реализуемые на территории Хабаровского края. О протестах в регионе Дегтярев прямо не упомянул, но выразил надежду, что на улицах Хабаровска "скоро установится мир". Отметим, что акции в поддержку Фургала до сих пор проходили без вмешательства полиции и задержаний.

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"Мир и согласие, я уверен, придут на улицы городов Хабаровского края и в каждый дом в Хабаровском крае. Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моем окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи", - сказал Дегтярев.

Он призвал объединиться, "чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло". "Учитывая пандемию <...> - чтобы каждая жизнь была сохранена", - сказал врио губернатора.

Тему коронавируса Дегтярев практически сразу затронул и в первом кратком интервью журналистам по прибытии в Хабаровск. "Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. Я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию. Вирус очень коварный, он очень контагиозный, передается мгновенно. Лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек", - заявил Дегтярев телеканалу "Россия 24".

В интервью программе "Вести Хабаровск" Дегтярев назвал жителей Хабаровского края "очень хорошими, свободными и законопослушными людьми". "Я хочу, чтобы у нас было полное взаимопонимание. Признаюсь в любви ко всем хабаровчанам", - сказал врио губернатора. При этом он признался, что в последний раз приезжал в Хабаровск в 2019 году на матчи местных команд по хоккею с шайбой и мячом.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который ранее заявил, что некоторые участники митингов в поддержку Фургала выходят "за деньги", заявил, что будет помогать новому врио губернатора. Он поделился "хорошими впечатлениями" от знакомства с Дегтяревым. "Я думаю, что Михаил Владимирович искренне сказал нам работать на благополучие и на комфортность проживания в Хабаровском крае. Всей команде, которая здесь есть", - сказал Кравчук.

Отвечая на опрос Русской службы BBC, примут ли Дегтярева, по мнению мэра, сторонники Фургала, Кравчук выразил на это надежду, отметив, что "благоразумие-то у всех есть". "И то, что сегодня к нам прибыл работать врио губернатора, - с этим нужно смириться и помогать", - сказал глава Хабаровска, добавив, что без взаимной помощи "ничего не получится".

По его мнению, нет "ничего страшного" в том, что Дегтярев прежде только один раз бывал в Хабаровском крае. "Самое главное - у него организаторские навыки работы. Он в политике все-таки до последнего был депутатом Госдумы. Он в своем регионе работал. Без разницы! Ведь регион от региона практически ничем не отличаются", - цитирует Кравчука ВВС.

Мэр также призвал хабаровчан прекращать митинги и заняться развитием города и края. "Потому что это наша родина, наша жизнь, наши дети, вообще наши семьи. Когда спокойствие в доме, тогда и все хорошо", - заявил Кравчук (цитата по РИА "Новости"). Он добавил, что на представлении Михаила Дегтярева местному правительству "про митинги не говорили".

Между тем в Хабаровске несколько сотен человек пришли к зданию правительства, скандируя "Не хотим Дегтярева" и "Позор ЛДПР".

В Хабаровске начался новый митинг в поддержку Сергея Фургала. Люди скандируют "Свободу!" и "Фургал - наш выбор!" Тем временем из здания правительства вышла полиция и встала перед входом. pic.twitter.com/xBNyr4sis0— bbcrussian (@bbcrussian) July 21, 2020

Перед приездом Дегтярева в Хабаровск в протестную площадку превратился его Insagram. К последнему посту новоиспеченного врио губернатора о его назначении оставили тысячи негативных комментариев с призывами сразу подать в отставку и не приезжать в регион.