Невесте оппозиционного политика, главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина прислали в мессенджер сделанное скрытой камерой видео, на котором он занимается сексом с двумя девушками.

О ролике с групповым сексом написала во вторник сама невеста оппозиционера, певица и солистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян. Это же подтвердил и Яшин. Вера утверждает, что видео прислали представители "проправительственных организаций". Оно было снабжено текстом: "Ваш будущий муж вас очень любит, всех вас очень любит".

Яшин не отрицает, что на видео именно он. Он напомнил, что речь идет о попытке дискредитации 12-летней давности, когда на скрытую камеру были сняты сразу несколько представителей оппозиции, которые занимались сексом с девушками, по всей видимости, связанными с организаторами провокации. По мнению Яшина, за этой "спецоперацией" стоит ФСБ.

В 2010 году провластные блогеры опубликовали компрометирующие видеозаписи, на которых фигурировали, в частности, журналист Михаил Фишман, писатель Виктор Шендерович, политики Эдуард Лимонов и Александр Белов-Поткин. Видео с Яшиным тогда опубликовано не было. При этом сам Илья Яшин еще тогда признался, что был в квартире, где велась запись скрытой камерой, и занимался там сексом с двумя девушками, известными как Катя Муму и Настя Чукс. Еще 10 лет назад он подробно описал эту историю, отметив, что, когда ему предложили использовать секс-игрушки, а также употребить наркотики, он понял, что речь идет о провокации.

По мнению Яшина, тогда видео с ним публиковать не стали потому, что "гении из ФСБ догадались, что сложновато дискредитировать молодого парня двумя девушками в постели". Теперь же, в преддверии его свадьбы, видео решили дать ход.

"Я не знаю, на что они рассчитывали, видимо, я должна была схватиться за сердце, крикнуть: Ах! Я у тебя не первая! - и немедленно отменить свадьбу", - написала Мусаелян.

Она отметила, что "в то время, как про наше правительство снимают расследования о кражах, воровстве, пытках, преступлениях, единственное, что они могут предъявить оппозиционерам, - то, что они занимаются сексом". "Вы представляете насколько в действительности честны и чисты эти люди, если добровольный прекрасный секс - единственное, чем можно их "прижать"?" - подчеркнула Мусаелян.

Незадолго до того, как Вера Мусаелян получила видео, личную жизнь Ильи Яшина обсудили и в ток-шоу на федеральных каналах. Там с обвинениями в адрес политика выступила его бывшая девушка, журналистка Леся Рябцева, которая встречалась с ним в период работы на "Эхе Москвы". Она обвинила оппозиционера в сексуальном насилии. "Яшин жестко меня контролировал, насиловал и не только психологически, изменял, шантажировал, наказывал игнором, использовал", - цитировали твит Рябцевой на канале "Россия 24".

Рябцева также заявила, что ее во сне изнасиловал пальцами "лучший друг Яшина". "Когда же рассказала Илье, он не поверил мне, сказал, что сама виновата, и продолжил общаться с тем другом", - добавила Рябцева.

Настоящее имя Кати Муму - Екатерина Герасимова. Вскоре после появления в Сети видео она исчезла из публичного пространства, удалила аккаунты в социальных сетях и долгое время жила за границей, передает радио "Свобода".

В Генпрокуратуру было направлено заявление с требованием установить заказчиков съемки. Представители оппозиции утверждали, что это могли быть или активисты прокремлевского движения "Наши", или же непосредственно спецслужбы. Однако уголовное дело не было возбуждено, и заказчики не установлены.

Режиссер Владимир Мирзоев по мотивам скандала снял фильм "Ее звали Муму".

Перед выборами в Госдуму 2016 года в Сети были опубликованы снятые скрытой камерой интимные сцены с участием лидера партии "Парнас" Михаила Касьянова. После этой публикации в "Парнасе" произошел раскол, и партия потерпела поражение на выборах.