Заключенный исправительной колонии N 7 во Владимирской области Махарби Тосуев рассказал, что его пытали током и насиловали, выбивая признания в давних и нераскрытых преступлениях

lu77 / DepositPhotos В 2006 году Верховный суд Чечни приговорил жителя станицы Курдюковская Тосуева к 14 годам лишения свободы

usd.chn.sudrf.ru

Заключенный исправительной колонии N 7 во Владимирской области Махарби Тосуев рассказал, что его пытали током и насиловали, выбивая признания в давних и нераскрытых преступлениях. Об этом сообщает комитет "Гражданское содействие".

По информации правозащитников, в 2006 году Верховный суд Чечни приговорил жителя станицы Курдюковская Тосуева к 14 годам лишения свободы. Свое наказание он отбывал в ИК-4 в Архангельской области. В 2017 году его перевели в ИК-7 во Владимирской области. Там заключенный признался в посягательстве на жизнь полицейского (статья 317 УК), после чего срок Тосуева увеличили до 17,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", чеченца признали виновным в участии в вооруженном формировании и убийстве в 2002 году сотрудника Ногайского районного отдела МВД Дагестана.

После приговора Тосуева вернули в ИК-7, где летом 2019 года он сознался, что причастен к нападению в мае 2002 года на служебный автомобиль Шелковского РОВД Чечни. Как отмечают правозащитники, в заявлении чеченец указал, что о его участии в этом преступлении "никому из сотрудников правоохранительных органов не было известно", но "он решил очистить совесть этим признанием".

В марте 2020 году Тосуева перевели в СИЗО в Пятигорске, где он рассказал адвокату Султану Тельхигову, что оба признания были получены под пытками. По словам заключенного, после возвращения в ИК-7 его били и пытали током в бане, передает "Медиазона".

Как утверждает "Гражданское содействие", Тосуев, не выдержав пыток, воткнул себе гвоздь в живот, и его перевели в психиатрическое отделение ИК-3 во Владимирской области. "Там он находился около 6 месяцев, причем в течение первого месяца был привязан к кровати и вновь подвергался пыткам и сексуальному насилию, а насиловали с помощью пластиковой трубы или палки, смазанной разогревающей мазью", - пишут правозащитники.

Тосуев говорит, что его пытали по указанию замначальника оперативного отдела ИК-3 Эдгара Айрапетяна. Заключенный знает имена двух пытавших его силовиков: Сергей Касаткин и Денис Герасимов.

В июле 43-летнему чеченцу предъявили обвинение. Тосуев не признал вину и сказал, что ранее оговорил себя под пытками. Заключенный утверждает, что и в архангельской, и во владимирской колониях к даче показаний его склонял один и тот же сотрудник ФСБ, имя которого ему неизвестно.

Правозащитники полагают, что представители спецслужб, фабрикуя новые уголовные дела в отношении заключенных чеченского происхождения, могут руководствоваться различными целями. С одной стороны, они улучшают статистику раскрываемости и на этом строят свою карьеру, а с другой - могут выполнять "властную установку на то, чтобы заключенные из Чечни, в подавляющем большинстве прошедшие пытки, не вышли на свободу и не пополнили ряды недовольных режимом Кадырова-Путина".