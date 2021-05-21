Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»

МАОУ «Лицей №1»

В Березниках Пермского края утром в пятницу в лицее N 1 совершено нападение с использованием холодного оружия. По информации "Комсомольской правды", школьник напал с ножом на учителя физики. Пострадавшую женщину госпитализировали с ранением в городскую больницу со множественными ранениями шеи и плеча, сообщает 59.ru. Дети были закрыты в учебных классах в целях безопасности.

"Сегодня в городе Березники в лицее N 1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет похожий на нож", - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Ученик одиннадцатого класса задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН (отдела по делам несовершеннолетних), выясняются все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.

Нападению подверглась Людмила Ишменева - заслуженный учитель России и обладатель премии министерства образования и науки Пермского края за подготовку высокобалльников по физике.

Одна из учениц охарактеризовала Людмилу Ишменеву как "требовательного" педагога. "У нее надо учить, ну или хотя бы элементарно прочитать и рассказать, что ты запомнил. Но она добрая, в нужный момент может пошутить и посмеяться. Преподносила материал в легкой форме, всегда все было понятно, когда что-то не понятно - она объясняла", - добавила школьница.