Суд обязал телеканал "Дождь" опровергнуть новость о "Роснефти", написанную на основе данных Bloomberg

Фотобанк Moscow-Live / Анастасия Зотова

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти" о защите деловой репутации к телеканалу "Дождь" из-за новости о возможном выделении средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проект госкомпании. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Новость была написана по материалу агентства Bloomberg. "Роснефть" сочла порочащим свою деловую репутацию предложение: "Одно из первых мест в списке возможных кандидатов - "Восток Ойл", проект "Роснефти" в Арктике". В компании посчитали, что это предложение "содержит утверждение о недобросовестности истца при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, о нарушении истцом действующего законодательства".

"Называя истца "кандидатом" на получение средств ФНБ, публикация придает характер недобросовестности поведению истца, создавая у читателя впечатление, что он вводит в заблуждение как потенциальных инвесторов, так и главу государства относительно того, за счет каких средств реализуется проект "Восток Ойл"", - указывала в иске "Роснефть".

Защита же "Дождя" настаивала, что в указанном фрагменте отсутствует юридически значимые обстоятельства, необходимые для удовлетворения иска, а информация не носит утвердительный характер ни в данном фрагменте, ни в статье в целом. При этом речь идет об ограничении конституционных и законодательных прав и свобод граждан на поиск, сбор и распространение информации, закрепленные в Конституции и законе о СМИ.

Телеканал отмечает, что судья не задавал никаких вопросов по иску перед вынесением решения, а само заседание продлилось около 20 минут. Теперь "Дождь" должен удалить вышеупомянутое предложение из новости и выпустить опровержение. Такие же иски "Роснефть" подала к радиостанции "Эхо Москвы" и агентству Bloomberg. Их рассмотрят 24 мая.