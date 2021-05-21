Авторы внесенного в Госдуму законопроекта, обязывающего крупные иностранные IT-ресурсы открывать представительства в России, предлагают наказывать за его игнорирование целым рядом мер, начиная от запрета на поисковую выдачу и заканчивая полной блокировкой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как следует из законопроекта, если иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России откажутся открывать юридическое лицо на территории России и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, к ним могут быть применены меры понуждения, самые жесткие из которых связаны с полной или частичной блокировкой.

Кроме того, авторы предлагают дать властям РФ право вводить запрет на поисковую выдачу и ограничивать прием платежей от пользователей из России. Также предлагается вводить запрет на распространение российской рекламы на ресурсе-нарушителе, и рекламы самого ресурса в России. Наконец, речь может идти об информировании пользователей из России о том, что ресурс нарушает законодательство, и запрете о сборе персональных данных.

Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что под требования данного законопроекта подпадают иностранные социальные сети и мессенджеры. Кроме того, он пояснил, что положения проекта закона относятся не к блогерам, а к владельцам ресурсов. "Аккаунт в социальной сети, страница в LiveJournal, канал в YouTube не являются самостоятельными ресурсами", - отметил глава комитета.