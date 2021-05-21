В Городищенском районе Волгоградской области экс-депутат Гасан Набиев, назвавший бедных пенсионеров алкашами и тунеядцами, забрал у пожилых селян стадо коров

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В Городищенском районе Волгоградской области экс-депутат местной думы Гасан Набиев, назвавший бедных пенсионеров алкашами и тунеядцами, забрал у пожилых селян стадо коров. Как сообщили порталу V1.Ru жители поселка Степной, подчиненные Набиева загнали их скотину на территорию хозяйства бывшего парламентария.

"Мы просим оказать нам помощь в том, чтобы наших коров выпустили с территории бывшего комплекса животноводческого. Коровы паслись на пастбище, своего рода хозяин этого комплекса Набиев загнал коров, разбил стадо, коровы сейчас на территории комплекса, не доенные, уже время дойки. Выпустить не можем, забрать не можем, руководство уехало, коровы орут. Это дойное животное, сейчас перестоит - будет болеть", - рассказала одна из сельчанок.

Владельцы животных объяснили, что речь идет о 22 коровах, пасущихся на земле фермера Аркадия Дудова, который бесплатно предоставляет землю пенсионерам. 20 мая около пяти часов вечера две машины загнали коров на закрытую для посторонних территорию хозяйства Набиева, тогда как сам он уехал в город.

После скандального ухода с должности депутата Гасан Набиев купил племенное хозяйство "Степное" в Городищенском районе. С февраля 2012 года он владел животноводческой фирмой вместе с Мехди Гезаловым, а после сложения полномочий парламентария увеличил свою долю в уставном капитале компании с 50% до 100%.

Как рассказал местный фермер Аркадий Дудов, земли которого соседствуют с территорией Набиева, это не первый случай подобного поведения экс-депутата: его стадо приходится постоянно выгонять с земли фермера. "Он знает, что всех этих коров держат пенсионеры. Животные, между прочим, единственная прибавка к их пенсии в восемь тысяч рублей, за которые экс-депутат считает пожилых людей бездарями и лодырями", - заявил Дудов. Связаться с самим Гасаном Набиевым не удалось, в прокуратуру и ГУ МВД России по Волгоградской области отправлены запросы по факту случившегося.

Напомним, в марте 2019 года депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были "тунеядцами и алкашами". У тех, кто "работал нормально", по словам Набиева, пенсия составляет 20-25 тысяч рублей и более.

Он привел в пример ситуацию на предприятии ООО "Газпром трансгаз Волгоград", где сам занимал должность руководителя. У всех его бывших подчиненных минимальная пенсия теперь составляет 16-17 тысяч рублей.

Заявление Набиева вызвало бурную реакцию в соцсетях, а лидер группы "Ленинград" и член совета по культуре при Госдуме Сергей Шнуров ответил ему в стихотворной форме. Замсекретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко заявил, что заявление Набиева "вызывает оторопь и возмущение" и не имеет ничего общего с позицией партии. Сам Набиев также принес извинения за свое "неточное высказывание".

В итоге президиум Волгоградского областного политсовета партии "Единая Россия" единогласно исключил Набиева из партии, фракции "Единой России" в Волгоградской областной думе также рекомендовано исключить Набиева из своего состава. Лидер единороссов в Волгоградской области Сергей Горняков призвал своих однопартийцев выбирать более четкие формулировки и ясно выражать свои мысли. Сам Набиев также написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.