Сергей Собянин выразил сожаление по поводу недостаточного количества привитых от коронавируса и рассказал о дорогостоящих прививках в Европе

Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители Москвы не хотят прививаться от коронавируса. По его словам, процент привитых в столице меньше, чем в любом европейском городе. Об этом он рассказал на встрече с активистами северо-востока Москвы, выступление мэра опубликовано на его сайте.

Он отметил, что Москва первой в мире объявила о начале массовой вакцинации, однако сейчас процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе - 1 миллион 300 тысяч человек из 12 миллионов жителей.

"Если в Европе прививка стоит по 1,5-2 тысячи евро, то у нас бесплатно. Мало того, что мы в поликлиниках прививаем, в торговых центрах, в парках прививаем, сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам для того, чтобы они на эту тысячу пойти могли отовариться в магазинах. Лишь бы только привились. Никого нет", - сказал мэр, подчеркнув, что москвичи могут либо привиться, либо заболеть, "третьего варианта практически нет".

"Много объясняю, и коллеги объясняют, но никак не получается. И очень обидно. Такое количество прививочных пунктов, такая возможность бесплатно, со всем комфортом… И здесь вот забитый госпиталь больными, умирающими. Ну что это такое? Давайте сами себя пожалеем", - заключил мэр.

Между тем, судя по данным DW, самая дорогая на данный момент вакцина корпорации Moderna будет стоить от 25 до 37 долларов США за дозу, и цена двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов. Компании BioNTech и Pfizer договорились с администрацией США о поставке первой партии вакцин по цене 19,50 долларов за дозу (в сумме 39 долларов). В ЕС доза, видимо, будет стоить чуть дешевле - 15,50 евро, вся прививка обойдется, таким образом, в 31 евро.

За двухкомпонентную вакцину CureVac ЕС готов, по неофициальным данным, платить от 10 до 12 евро за дозу. РФПИ собирается поставлять российский "Спутник V" на внешний рынок по цене менее 10 долларов, в сумме - менее 20 долларов. Самой дешевой, судя по сообщениям информационных агентств, окажется Оксфордская вакцина компании AstraZeneca: цена дозы составит около 2,5 евро, и иммунизация обойдется в 5 евро. По данным Reuters, две дозы препарата от компании Sinopharm из КНР стоят $75,28, то есть примерно $37,6 за дозу.

Накануне СМИ сообщили, что в последние месяцы темпы вакцинации москвичей от коронавируса не только не выросли, но и значительно снизились. В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что в среднем в Москве вакцинируется 8-10 тысяч человек в сутки начиная с начала марта. По другим данным, к 20 мая численность ежедневно вакцинированных значительно упала, и для того, чтобы привить 60% населения к осени, как того требует в том числе президент РФ Владимир Путин, нужно увеличить численность вакцинируемых на порядок - до 60 тысяч в день и более.

При этом отмечается, что активная вакцинация необходима даже с учетом большого количества переболевших: коллективный иммунитет, созданный из-за заражения большой доли населения, не только будет сопровождаться большим числом жертв, но и получится ненадежным. Одной из основных причин снижения темпов вакцинации стало равнодушие большинства москвичей к вакцинации: горожане не доверяют властям и одновременно с этим слишком верят пропаганде, согласно которой Россия победила коронавирус и смысла в прививке по большому счету нет.К тому же еще до начала эпидемии Россия была одной из стран, в которых страх перед прививками был особенно высок: 24% россиян, по данным на 2018 год, считали вакцины небезопасными.