В ХМАО избит оппозиционный журналист Антон Пантин

Антон Пантин / facebook.com

В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в пятницу утром неизвестный напал на местного журналиста и оппозиционера Антона Пантина.

Как сообщил Znak.com сам активист, нападение произошло в 8:15 недалеко от его дома. Неизвестный человек в маске подбежал к нему сзади и нанес не менее 10 ударов по голове. В результате Пантин попал в травматологическое отделение больницы, где ему наложили пять швов на разорванную губу.

"Отвез ребенка в садик и возвращался домой. Непосредственно у дома отошел на опушку леса - хотел сфотографировать накануне убранный мусор. Подарил, так сказать, им возможность. Услышал, что кто-то подбегает сзади. Потом удар по голове. Сразу почувствовал, что удар такой поставленный - абы кого на такое не посылают. Повалил меня и начал добивать. Нанес не менее 10 ударов. Вся голова в гематомах", - рассказал Пантин. Он также опубликовал свою фотографию, на которой видны серьезные повреждения головы.

По его словам, нападавший был одет в спортивный костюм, а на голове у него была бейсболка. Лицо прикрывала медицинская маска.

На вопрос, кого он подозревает в нападении, журналист ответил, что знает не менее десяти недоброжелателей. "Подозреваю с десяток интересантов. Пока по своим каналам выясняю, кто это мог быть. Выводы буду делать потом. Желающих много, в том числе из серьезных структур. Это, безусловно, из-за моей политической деятельности. Предстоят выборы в Югорскую думу, думу ХМАО. По Олегу Сазонову (единоросс, депутат думы ХМАО, председатель профсоюза "Газпром Трансгаз Сургут". - Прим. Znak.com) активно публикую информацию на своей странице. Угрозы определенные были", - сообщил Пантин.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Беспартийный Антон Пантин, критикующий городских и окружных чиновников, не первый раз подвергается насилию. В прошлом году депутат думы города Югорска от "Единой России" Владимир Бендус избил и отобрал телефон у журналиста, после чего был исключен из партии.