В нижней части парка, где растет серапиас сошниковый (Serapias vomeracea), в новом сезоне ни один экземпляр растения не порадовал своим цветением в традиционных местах произрастания. Орхидеи росли в центре ландшафтной поляны с английским газоном

Парк "Дендрарий" в Сочи / ВКонтакте В прошлом году редкие орхидеи, пусть и практически незаметно, но цвели. В этом году цветов нет, что в первую очередь связано с вытаптыванием газона и пренебрежением правилами со стороны посетителей

Парк "Дендрарий" в Сочи / ВКонтакте

В сочинском парке "Дендрарий" перестали расти редкие орхидеи из-за нарушения правил посещения уникального большого сада растений, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минприроды РФ.

В нижней части парка, где растет серапиас сошниковый (Serapias vomeracea), в новом сезоне ни один экземпляр растения не порадовал своим цветением в традиционных местах произрастания. Орхидеи росли в центре ландшафтной поляны с английским газоном. Здесь были установлены таблички, оповещающие о запрете выходить на газон.

"Цветы вытоптали посетители, хотя по правилам дендропарка сходить с дорожки на газон категорически запрещено", - сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство Дендрария просит посетителей соблюдать правила посещения парка: ходить строго по дорожкам, не выгуливать животных, не пробовать на вкус ягоды и не купаться в водоемах.

Пресс-служба ведущего научного сотрудника ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галину Солтани констатирует, что в прошлом году редкие орхидеи, пусть и практически незаметно, но цвели. В этом году цветов нет, что в первую очередь связано с вытаптыванием газона и пренебрежением правилами со стороны посетителей.

По словам эксперта, орхидеи имеют особенность скрываться под землей по несколько лет. Поэтому в следующем году научные сотрудники парка продолжат наблюдать за растениями, ожидая их цветение.