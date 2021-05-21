Все основные ограничения по коронавирусу, которые были установлены в Петербурге по 30 мая, продлеваются до 12 июля. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации, соответствующие изменения в постановление правительства N121 подписал губернатор Александр Беглов.

В первую очередь сохраняется масочный режим в общественных местах, включая все виды транспорта. Также петербуржцы и гости города обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, во время Петербургского международного экономического форума со 2 по 5 июня все мероприятия в рамках форума, включая гостиничные услуги, услуги общепита, медицинской помощи, транспортное обслуживание участников, можно будет проводить, лишь соблюдая регламенты по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, утвержденные властями города по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.

Однако с 31 мая организованным группам детей до 16 лет вновь будет открыт доступ в театр и цирк.