Учения по беспарашютному десантированию, апрель 2018 года

Росгвардия

В Мурманской области на берегу Кольского залива во время учений на Северном флоте погибли два сотрудника Росгвардии, сообщает "Интерфакс".

"По предварительным данным, несчастный случай произошел в четверг во время учений", - сказал информированный источник агентства. Сейчас Росгвардия совместно со следственными органами проводит проверку по факту гибели людей.

Комментарием регионального управления Росгвардии "Интерфакс" не располагает.

При этом в военном следственном управлении СКР по Северному флоту "Интерфаксу" сообщили, что по факту ведомство проводит проверку по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и выясняет детали случившегося.

По данным региональных СМИ, росгвардейцы погибли во время высадки из вертолета на борт корабля. "Северпост" пишет, что оборвался трос, "Арктический обозреватель" - что они сорвались с троса на палубу. Оба погибших были ветеранами боевых действий на Северном Кавказе, имели боевые награды.