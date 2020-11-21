ВСЕ ФОТО "В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится на сайте российского МИД

Фото: Алексей Поляков / Moscow-Live.ru Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании в ответ на первые самостоятельные санкции Британии после выхода из ЕС в отношении 25 россиян в рамках "акта Магнитского"

alexkich / DepositPhotos Мария Захарова

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Россия запретила въезд 25 представителям Великобритании в ответ на первые самостоятельные санкции Британии после выхода из ЕС в отношении 25 россиян в рамках "акта Магнитского".

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации", - говорится на сайте российского МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что правительство Великобритании ввело персональные санкции против россиян "под надуманными и абсурдными предлогами". "Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", - сказала она, назвав меры британских властей "попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия".

Список лиц, которым запрещается въезд в РФ, на сайте МИДа не приводится. В британский перечень невъездных россиян попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, бывшие начальники СИЗО "Матросская тишина" и "Бутырка", врачи изоляторов, следователи и сотрудники МВД, ряд судей Тверского суда.

Имеющиеся в Великобритании активы лиц из списка заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В Лондоне отметили, что санкции направлены не только на тех, кто непосредственно нарушает права человека, но и на тех, кто извлекает выгоду от этих нарушений.

Под британские санкции в июле также попали лица, причастные к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, массовому убийству этнического меньшинства рохинджа в Мьянме и использованию принудительных работ в Северной Корее. Глава МИД Британии Доминик Рааб назвал всех попавших в санкционный список бандитами, деспотами, диктаторами и их приспешниками.

Российская сторона сразу же заявила о готовности ввести ответные санкции и возмутилась включением в список главы СК, замгенпрокурора и судей, так как "в России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом".