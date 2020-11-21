Владимир Путин

Пресс-служба Президента России Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что РФ не будет первой отменять свои санкции, а часть российских компаний выступают за сохранение эмбарго навсегда. Выявленные санкционные продукты изымают и уничтожают

Фото: fsvps.gov.ru

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2021 года экономические санкции в отношении ряда зарубежных стран, указ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о продовольственном эмбарго, введенном в 2014 году против ЕС, Норвегии, Швейцарии, США, Австралии и Канады.

Позже к списку этих стран добавились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Украина. Контрсанкции предусматривают запрет на ввоз в РФ из указанных стран мяса и птицы, мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей и фруктов. Продуктовое эмбарго было установлено в августе 2014 года в ответ на санкции против России из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма.

В прошлом году экономисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) подсчитали, что российские потребители ежегодно теряют около 445 млрд рублей в ценах 2013 года из-за продуктового эмбарго, продолжая платить за него из своего кармана. Добиться успешного импортозамещения удалось только в производстве птицы, свинины и помидоров.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил, что РФ не будет первой отменять свои санкции, а часть российских компаний выступают за сохранение эмбарго навсегда. Выявленные санкционные продукты изымают и уничтожают. Помимо этого в Россельхознадзоре предложили конфисковывать автомобили нарушителей, запрещать водителям въезд в РФ и наказывать транспортные компании. В то же время в ведомстве отметили, что контрабанда стала более изощренной.