У арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, содержащегося в СИЗО "Лефортово" в результате КТ-исследования обнаружили патологические образования в легком, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и журналистка "Московского комсомольца" Ева Меркачева.

Затемнение в легких у Фургала впервые обнаружили еще до ареста. Повторное обследование врачи рекомендовали сделать до конца августа, но следователь только недавно разрешил вывезти экс-губернатора на КТ, не позволив при этом провести комплексное исследование, так как для этого "нет оснований".

"Как может человек, не имеющий даже базового медицинского образования, знать, какая процедура мне показана, а какая - нет? Все медицинские процедуры почему-то согласовывают с ним", - рассказал Фургал членам ОНК. При этом закон не обязывает врачей СИЗО согласовывать свои решения по диагностике и лечению.

Даже имя разрешение следователя, Фургал не сразу смог попасть на компьютерную томографию. Руководство СИЗО долго подбирало медучреждение вместе с департаментом здравоохранения, в итоге 18 ноября Фургала направили в больницу N20, куда обычно и возят арестованных.

"Гражданские врачи сказали, что нужно наблюдать и исключить возможность заражения COVID-19", - сообщил бывший губернатор, отметив, что от коронавируса умер его брат. Адвокаты намерены обращаться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Фургалу по состоянию здоровья.

Между тем родные других заключенных "Лефортово" считают, что администрация скрывает ситуацию с коронавирусом. По данным ОНК, в больницу "Матросской тишины" с подозрением на COVID-19 вывезли бывшего главу московского управления СК Александра Дрыманова и его сокамерника, замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова. Об их самочувствии пока ничего не известно.

В Хабаровске 134-й день продолжаются акции в поддержку Сергея Фургала. По оценке "Сибирь.Реалии", в субботу на улицы вышли около 300 человек. Несмотря на предупреждения полицейских, они провели митинг у здания краевого правительстваи традиционное шествие. По словам участников акции, количество сотрудников МВД было сопоставимо с числом протестующих.

Одного человека задержали: молодого человека высадили из автобуса, вменив ему нападение на полицейского 14 ноября во время задержания другого человека на митинге, сообщает DVhab.ru.